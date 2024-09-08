تطورات خطيرة في 3 حوادث خلال 48 ساعة.. 7 مصابين خلال إطلاق نار في امريكا

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_وكالات

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نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في ولاية كنتاكي، قولهم إن شرطة الولاية تبحث بالقرب من غابة وطنية عن مشتبه به بعد إصابة سبعة أشخاص على الأقل بطلقات نارية في أثناء القيادة على طريق سريع بالولاية.

وقالت رويترز، إن الحادثة وقعت قبل الساعة السادسة مساء السبت بقليل، على بعد تسعة أميال خارج مدينة لندن بولاية كنتاكي، عندما استجاب الضباط لتقارير عن إطلاق نار موجه إلى مركبات تسير على الطريق السريع 75 في مقاطعة لوريل.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن الطلقات جاءت من منطقة مشجرة أو جسر علوي.

وذكر رئيس بلدية المدينة راندال ويدل: "إن سبعة أشخاص أصيبوا، يرجى تجنب الطريق السريع 75 حول المخرج 49.

حتى إشعار آخر!.. استخدم طريقا بديلا، ولا تكن في أي مكان في تلك المنطقة". وطلب ويدل من الجميع في المنطقة "الحفاظ على أبوابهم مغلقة بينما هذا الرجل طليق".

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل أخرى حول طبيعة الإصابات. وتم إغلاق جزء من الطريق السريع بالقرب من إطلاق النار في كنتاكي، ولكن أعيد فتحه لاحقا، على الرغم من أن المشتبه به لا يزال طليقا. وبعد نحو ثلاث ساعات من إطلاق النار، حدد مكتب عمدة مقاطعة لوريل "شخصا مثيرا للاهتمام"، حيث قال إنه "مسلح وخطير"، وحذر المواطنين من الاقتراب من الرجل البالغ من العمر 32 عاما.

ونقلت وسائل الإعلام عن ضابط شرطة في ولاية كنتاكي قوله: "لم يتم القبض على المشتبه به حتى الآن، ونحن نحث الناس على البقاء في الداخل".

ولندن هي مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 8000 نسمة، وتقع على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال غربي فرانكفورت عاصمة الولاية.

ويأتي حادث إطلاق النار بعد أيام من مقتل طالبين ومعلمين، وإصابة تسعة آخرين، في مدرسة ثانوية في ويندر، بولاية جورجيا، وتم توجيه الاتهام إلى طالب يبلغ من العمر 14 عاما ووالده المشتبه في منح ابنه حق الوصول إلى البندقية المستخدمة في إطلاق النار، الذي وقع بعد وقت قصير من بدء العام الدراسي. والجمعة، أعلن قائد شرطة مقاطعة هارفورد جيف غالر في ولاية ماريلاند الأمريكية، مقتل مراهق متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها جراء إطلاق نار وقع في مدرسة في مدينة جوباتاون بالولاية