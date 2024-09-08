الجيش الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات ومدن وينسحب من نابلس

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_وكالات

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شنت القوات الإسرائيلية حملة اقتحام واسعة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية فجر الأحد، فيما انسحبت من مدينة نابلس بعد ساعات من الاقتحام الذي تخللته مواجهات مع مقاومين فلسطينيين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة سعير شمال مدينة الخليل، واقتحمت مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة اليامون غرب مدينة جنين واعتقلت شابا بعد مداهمة منزله، واقتحمت كلا من بلدات السيلة الحارثية غربي المدينة، وجبع وعرابة جنوب المدينة.

وفي نابلس اجتاحت القوات الإسرائيلية فجر اليوم المدينة من حاجز الطور، واقتحمت البلدة القديمة فيها، وجرت فيها اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وبعد ساعات من الاقتحام للمدينة أفادت وكالة "شهاب" بأن القوات الإسرائيلية انسحبت منها.

من جهتها، قالت كتائب "شهداء الأقصى – نابلس" في بيان: إن مقاتلينا استهدفوا القوات الصهيونية في محيط باب الساحة بعبوة ناسفة شديدة الانفجار". وأضافت "مقاتلونا تصدوا لقوات العدو الصهيوني المقتحمة للبلدة القديمة في مدينة نابلس بالضفة المحتلة