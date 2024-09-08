بعد قصف حزب الله ..الجيش الإسرائيلي يعلن الرد و يشن ضربات عنيفة في جنوب لبنان

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه شن سلسلة من الغارات الجوية على أهداف لـ«حزب الله» في جنوب لبنان، مؤكداً أنه اعترض عدداً من المقذوفات التي أطلقت من لبنان خلال الليل.

وقال الجيش، في بيان، إن سلاح الجوي الإسرائيلي «ضرب منشآت عسكرية لـ(حزب الله) في مناطق عيترون ومارون الراس ويارون في جنوب لبنان».

وكان«حزب الله» قد أعلن، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، استهداف كريات شمونة شمال إسرائيل بدفعتين من الصواريخ، رداً على سقوط قتلى من الدفاع المدني خلال قصف إسرائيلي على بلدة «فرون».

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية قد أعلن، السبت، مقتل 3 مسعفين في بلدة فرون.

وأوضح المركز، في بيان نقلت عنه «الوكالة الوطنية للإعلام»، أن «الحصيلة الأولية لاستهداف العدو الإسرائيلي فريقاً تابعاً للدفاع المدني اللبناني كان يقوم بإطفاء حرائق أشعلتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة في بلدة فرون، هي استشهاد 3 مسعفين وإصابة 2 آخرين بجروح أحدهما بحال حرجة