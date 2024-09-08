إيلون ماسك أن أول رحلة غير مأهولة إلى كوكب المريخ من

الأحد 08 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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كشف رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن أول رحلة غير مأهولة للمركبة الفضائية "ستارشيب" إلى كوكب المريخ من المقرر أن تتم خلال عامين، والمأهولة في غضون أربعة أعوام. ماسك يكشف عن موعد أول رحلة غير مأهولة إلى الكوكب الأحمر

وكتب ماسك في صفحته على منصة "إكس": "ستذهب أولى المركبات الفضائية إلى المريخ خلال عامين.. وستكون غير مأهولة لاختبار سلامة الهبوط على الكوكب.

وإذا نجح الأمر، فمن المقرر أن يتم إطلاق أولى الرحلات المأهولة إلى المريخ في غضون 4 سنوات".

وأضاف رجل الأعمال أنه بعد ذلك سيبدأ تواتر الرحلات الجوية في الزيادة بشكل كبير، وسيكون هدفهم هو إنشاء مدينة مكتفية ذاتيا على كوكب المريخ في حوالي 20 عاما.

وتقوم شركة "سبيس إكس" ببناء مركبة فضائية قوية لرحلات الفضاء الطويلة في المستقبل.

وقد تم حتى الآن تنفيذ أربع رحلات تجريبية، وتم إكمال آخرها بنجاح، وجرى تنفيذها في أوائل يونيو.

وسبق أن أشار الخبراء إلى أن أطول وقت يمكن لرواد فضاء أن يمضوه على سطح المريخ هو 100 دقيقة حاليا، حيث كشف الباحثون عن قدرتهم على حمل 50 جراما من الأكسجين.

وكان نجاح أداة Moxie التابعة لوكالة "ناسا" في إنتاج الأكسجين على الكوكب الأحمر، اختراقا كبيرا قرب البشرية من فكرة الحياة على كوكب المريخ