اغتيال رجل اعمال يمني ونجله في قلب صنعاء

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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لقي رجل الأعمال اليمني فؤاد عايض علي المسلماني ونجله الاصغر هشام مصرعهما اليوم السبت بالعاصمة المحتلة صنعاء بنيران مسلحون مجهولون.



وذكرت مصادر أمنية في صنعاء لمأرب برس بأن حادثة الاغتيال وقعت عندما كان رجل الأعمال المهندس فؤاد عايض علي المسلماني وابنه الأصغر هشام على متن سيارتهما امام سماء مول التجاري الواقع بشارع الخميس بالعاصمة صنعاء حيث باشرهما مسلحين قبليين بوابلا من الرصاص انهت حياتهما على الفور.



واوضحت المصادر بأن منفذي الجريمة البشعة فروا هاربين عقب تنفيذ جريمة الاغتيال دون ان تتمكن سلطات الحوثي الارهابية القبض عليهم .



وقالت المصادر بان سلطات المليشيات لم تقوم حتى اللحظة باي دور تجاه منفذي الجريمة كونها منشغلة بمهام جمع جباياتها الموسمية التي تستبق فعالياتها من كل عام بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي.