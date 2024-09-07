الشرطة النسائية بمحافظة مأرب تختتم دورة تنمية العلوم الشرطية والقانونية

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اختتمت قيادة مدرسة الشرطة بمحافظة مأرب، اليوم، دورة تنمية العلوم القانونية والشرطة للشرطة النسائية في المحافظة.
وأكد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود، أهمية التدريب الشرطي والقانوني الذي توليه قيادة وزارة الداخلية للعيون الساهرة، ورفع مستوى كفاءة وقدرات الوحدات الأمنية..متمنياً للشرطة النسائية الاستفادة من هذه الدورات وأن تنعكس مخرجاتها العلمية والمعرفية والمهنية أثناء أداء الواجب الوطني .
واشار الى أن قيادة وزارة الداخلية تولي جانب التأهيل والتدريب إهتماماً كبيراً كون المرحلة تستدعي الاهتمام والحرص على تطوير ورفع كفاءة منتسبي الأجهزة الأمنية خصوصاً الشرطة النسائية، وبما يؤهلها في هذا الجانب لمواجهة التحديات والمخاطر والتهديدات الأمنية.