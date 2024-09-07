رئيس الوزراء يتوجه إلى دولة قطر في مهمة رسمية 

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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غادر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مساء اليوم السبت، مطار عدن الدولي، متوجهاً إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة رسمية، سيلتقي خلالها عدد من المسؤولين.

ومن المقرر أن يشارك دولة رئيس الوزراء، في فعالية رفيعة المستوى احتفالا باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات الذي يوافق الـ 9 سبتمبر من كل عام.

يرافقه خلال الزيارة وزير التربية والتعليم طارق العكبري، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.