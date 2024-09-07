مليشيا الحوثي تقتحم منزل أحد المشايخ بالعاصمة صنعاء وتقوم بطرد أبنائه وبناته من داخله ونهب محتوياته

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية الإيرانية اليوم السبت 7 سبتمبر 2024م على مداهمة منزل الشيخ شاكر حسان الهتاري، القيادي في حزب الإصلاح، في صنعاء، وطرد أبنائه وبناته من داخله، ونهب محتوياته، وسط صراخ العوائل وجرجرتهم إلى خارج المنزل، دون أي مبرر.

وأفادت المصادر لمارب برس أنّ عددًا من الأطقم العسكرية على متنها عدد من المسلحين والمسلحات النسائية ممن يطلق عليهن الزينبيات قد اقتحموا المنزل وداهموه بعد تكسير الأبواب والنوافذ، وإرهاب العوائل بداخله.

تجدرُ الإشارة إلى أن المليشيا قد استصدرت أمرا من المحكمة الجزائية المتخصصة الحوثية، لحجز المنزل من أجل مصادرته والاستيلاء عليه.

علمًا أنّ الشيخ شاكر الهتاري يقيم خارج الوطن في مملكة هولندا، منذ سنوات مشردا عن أهله ووطنه بسبب مطاردة مليشيا الحوثي له.