مليشيا الحوثي تقتحم منزل أحد المشايخ بالعاصمة صنعاء وتقوم بطرد أبنائه وبناته من داخله ونهب محتوياته مظاهرة حاشدة في أبين تطالب بالكشف عن مصير عشال والمخفيين قسراً، وضبط الجناة وتحدد مهلة 30 يوما لانسحاب اي قوات من غير أبناء المحافظة 3 دول عربية عظمى ودول أخرى تصدر بيانا جديدا بشأن المعابر في السودان.. تفاصيل حاسمة عاجل: اللواء سلطان العرادة يتوعد المخربين ويعلن: سندافع عن هذه الارض وسنقاتل القريب والبعيد للحفاظ عليها... وقبائل مارب تعلن دعمها لتحركات الدولة في حماية المنشات النفطية مواعيد مباريات وترتيب برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024 والقنوات الناقلة لم تكن في الحسبان… نجم برشلونة يتفوق على مبابي في رقم قياسي جديد تطورات جديدة بشأن مصير محمد صلاح مع ليفربول وموعد خروجة خبر سيء لريال مدريد .. ليفربول يعلن موعد تجديد عقد أرنولد ''البيضاء بين القتل والحصار''.. تقرير حديث يوثق آلاف الجرائم والانتهاكات الحوثية في المحافظة منذ 2015 قرار جديد في عدن يستهدف محطات الغاز المخالفة
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية الإيرانية اليوم السبت 7 سبتمبر 2024م على مداهمة منزل الشيخ شاكر حسان الهتاري، القيادي في حزب الإصلاح، في صنعاء، وطرد أبنائه وبناته من داخله، ونهب محتوياته، وسط صراخ العوائل وجرجرتهم إلى خارج المنزل، دون أي مبرر.
وأفادت المصادر لمارب برس أنّ عددًا من الأطقم العسكرية على متنها عدد من المسلحين والمسلحات النسائية ممن يطلق عليهن الزينبيات قد اقتحموا المنزل وداهموه بعد تكسير الأبواب والنوافذ، وإرهاب العوائل بداخله.
تجدرُ الإشارة إلى أن المليشيا قد استصدرت أمرا من المحكمة الجزائية المتخصصة الحوثية، لحجز المنزل من أجل مصادرته والاستيلاء عليه.
علمًا أنّ الشيخ شاكر الهتاري يقيم خارج الوطن في مملكة هولندا، منذ سنوات مشردا عن أهله ووطنه بسبب مطاردة مليشيا الحوثي له.