عاجل: اللواء سلطان العرادة يتوعد المخربين ويعلن: سندافع عن هذه الارض وسنقاتل القريب والبعيد للحفاظ عليها... وقبائل مارب تعلن دعمها لتحركات الدولة في حماية المنشات النفطية

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- مارب 360

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عقد اليوم السبت اجتماع موسع لقبائل عبيده بمحافظة مأرب بحضور جمع كبير من مشائخ عبيدة والوادي ، وبحضور نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز وقيادات عسكرية وأمنية أخرى.

وفي اللقاء القى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة كلمة أكد فيها أن المنطقة مستهدفة، وأن الجميع أمام عدو لم ينته ولن يتوقف بهدنة واتفاقات، ويريد أن يستأصل كل شي في هذه البلاد .

وأضاف اللواء سلطان العرادة " سندافع عن هذه الارض وسنقاتل القريب والبعيد للحفاظ على هذه الأرض التي ضحت للدفاع عنها آلاف الأرواح من مأرب ومن مختلف مناطق اليمن.

كما المح العرادة في كلمته " أن هناك تعاون بين الحوثي وبين بعض الجماعات الارهابية التي تنشط هنا وهناك .

كما شكر العرادة موقف قبائل الوادي ووقوفهم إلى جانب الدولة.

كما القى القريق بن عزيز كلمة في اللقاء أكدوفيها إن القوات المسلحة قادرة على ضبط كل مخرب، وعلى القبيلة أن ترفع يدها عن المخربين.

وأضاف بن عزيز قائلا إن جميع المخربين حوثيين، ومن اعتنق مذهب الحوثي الخبيث لن تردعه الا القوة.

وأضاف " نريد ان ننطلق على قلب رجل واحد للدفاع عن هذه البقعة الطاهرة التي أصبحت ملاذا لليمنيين، وأصبحت مارب تحتوي اليمن كله، فلا يضيع هذا الجهد والتضحية بسبب عدد بسيط من المخربين.

كما صدر عن اللقاء وثيقة لقبائل عبيدة دعت فيها الدولة لبذل أقصى جهودها لحماية المنشآت النفطية .

كما أكدت وثيقة قبائل عبيدة وقوفهم الى جانب الدولة فيما تتخذه من إجراءات وتحركات..

كما تخلل اللقاء عدة احاديث لمشايخ القبايل أكدوا في أحاديثهم ضرورة التصدي لعمليات التخريب والهجمات على المنشآت النفطية، ونبذ كافة المخربين وعدم التستر عليهم

كما أكدوا أن المنشات منشآت شعب كامل ودول متعاقبة، وأنه لا يمكن السماح بالعبث بالمنشآت، مجددين تأييدهم لكل ما تقوم به الدولة لحماية المنشات، وضد كل من يريد أن ينكب اليمن في منشآته.