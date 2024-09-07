مواعيد مباريات وترتيب برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024 والقنوات الناقلة

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يسعى برشلونة الإسباني لاستعادة أمجاده القارية عندما يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي التي تقام للمرة الأولى بنظامها الجديد.
ويحتل برشلونة المركز الخامس ضمن أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا بعدما فاز باللقب 5 مرات من قبل كان آخرها قبل 9 أعوام وتحديدًا في 2015.
وزاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من عدد الأندية كما ضاعف من المكافآت التي تحصل عليها الأندية المشاركة والفائزة باللقب من أجل زيادة قيمة البطولة وإثناء الأندية الكبرى عن فكرة السوبرليج.
ونتجت قرعة مرحلة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا عن خوض برشلونة 4 مباريات على ملعبه لويس كومبانيس الأولمبي أمام كلا من يونج بويز وبايرن ميونخ وستاد بريست وأتالانتا.
بينما سيخرج البرسا لخوض 4 مباريات أخرى خارج ملعبه أمام كلا من موناكو والنجم الأحمر وبوروسيا دوتموند وبنفيكا.
ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية كما يمكن متابعة المباريات على الإنترنت عن طريق تطبيق TOD TV أو beIN Connect ويمكن متابعة المباريات خارج منطقة الشرق الأوسط بالاعتماد على تطبيق Nord VPN. ويستعرض موقع ترقيصة جدول برشلونة في دوري أبطال أوروبا .. – الخميس 19 سبتمبر 2024 :
موناكو وبرشلونة الساعة 10 مساء بتوقيت مصر – الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 : برشلونة ويونج بويز الساعة 10 مساء بتوقيت مصر
– الأربعاء 23 أكتوبر 2024 : برشلونة وبايرن ميونخ الساعة 10 مساء بتوقيت مصر
– الأربعاء 6 نوفمبر 2024 : النجم الأحمر وبرشلونة الساعة 10 مساء بتوقيت مصر
– الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 : برشلونة وستاد بريست الساعة 10 مساء بتوقيت مصر
– الأربعاء 11 ديسمبر 2024 : بوروسيا دورتموند وبرشلونة الساعة 10 مساء بتوقيت مصر
– الثلاثاء 21 يناير 2025 : بنفيكا وبرشلونة الساعة 10 مساء بتوقيت مصر – الأربعاء 29 يناير 2025 : برشلونة وأتالانتا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر