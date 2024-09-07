لم تكن في الحسبان… نجم برشلونة يتفوق على مبابي في رقم قياسي جديد

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_وكالات

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كشفت صحيفة ماركا الاسبانية عن قائمة اللاعبين الاكثر إكمالا للمراوغات في الليجا هذا الموسم، والتي شهدت تفوق لامين يامال على نجم الريال مبابي .

وتصدر نجم برشلونة قائمة لاعبي الليغا الاكثر اكمالا للمرواغات فيما حل كيليان مبابي وصيفا خلفه :

لامين (15)

مبابي (14).