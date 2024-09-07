تطورات جديدة بشأن مصير محمد صلاح مع ليفربول وموعد خروجة

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_وكالات

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كشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو عن تطورات جديدة بخصوص مستقبل نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، ومدى إمكانية رحيله عن ملعب "الأنفيلد" نهاية الموسم الجاري.

وقال فابريزيو رومانو في تصريحات نشرتها شبكة "teamtalk" الإنجليزية: "كانت تلك المقابلة التي تحدث فيها محمد صلاح عن نيته، لا تزال واضحة للغاية، لذلك قال أنه ربما يكون عامه الأخير في ليفربول".

وتابع : "العقد سينتهي، لكنني أخبرتكم بضرورة تذكر أن هذا لا يعني أن محمد صلاح سيغادر ليفربول بنسبة 100 %، إنه ينتظر إجراء محادثة مع النادي".

وشدد "أستطيع أن أؤكد مرة أخرى أن ليفربول ومحمد صلاح سيتحدثان في الأيام والأسابيع والأشهر القادمة، لذلك لا يمكنني التنبؤ الآن بمدة المحادثة، ولكن ستكون هناك محادثات لمناقشة وضع عقد محمد صلاح".

وواصل : "لذا لم تنته الأمور بعد في هذه المرحلة بين صلاح وليفربول، هناك احتمال أن يرحل محمد صلاح مجانًا في الصيف، لكن هذا غير مضمون على الإطلاق لأن ليفربول يريد التحدث إلى صلاح، وصلاح يريد التحدث إلى ليفربول".

واستمر "محمد صلاح حريص جدًا على مناقشة ليفربول حول المشروع الجديد، وهو سعيد جدًا بـ آرني سلوت والمسؤولين الجدد والإدارة الجديدة، لذلك ستتم المناقشة".

وواصل : "دعونا نرى التفاصيل من الناحية المالية ومن حيث المشروع، ومن حيث مدة العقد، هناك العديد من الأشياء التي يجب مناقشتها