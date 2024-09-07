خبر سيء لريال مدريد .. ليفربول يعلن موعد تجديد عقد أرنولد

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كشف تقرير صحفي، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل الدولي الإنكليزي، ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول.
أرنولد ينتهي عقده مع الريدز مع ختام الموسم الحالي 2024-2025.
ووفقاً لما ذكرته شبكة “فوتبول إنسايدر” فإن ليفربول يقترب من تجديد عقد ظهيره الأيمن، خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الشبكة، أن هذه الخطوة تأتي في ظل رغبة اللاعب بالاستمرار داخل أسوار ملعب “أنفيلد” لفترة أطول.
وتابعت الشبكة، أن إدارة ليفربول تنظر للاعب على أنه القائد المستقبلي للفريق، وأن تجديد عقده يعتبر أولوية..
يشار إلى أن ريال مدريد كان يعد من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات أرنولد كصفقة مجانية، خلال الصيف المقبل