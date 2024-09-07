قرار جديد في عدن يستهدف محطات الغاز المخالفة

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

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قررت السلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن البدء بتفريغ محطات الغاز المخالفة وإغلاقها نهائياً، ورفع تقرير إنجاز يومي للنزول الميداني يوضح المحطات المخالفة والمغلقة نهائيا، والمحطات المطابقة لشروط وإجراءات الأمن والسلامة.

ووجّه وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بتقييم وتصحيح أوضاع محطات الغاز (الطرمبات) وذلك ابتداء من يوم غد الأحد.

وشدد لملس، خلال الاجتماع المشترك الذي ضم اللجنة الوزارية، ومصلحة الدفاع المدني، والشركة اليمنية للغاز، ومديري المديريات، ومكتبي الأشغال والتجارة والصناعة عدن، على أهمية النزول الميداني للمحطات، وفحص تراخيصها، ومدى التزامها بجميع الاشتراطات، وإجراءات السلامة..مؤكداً الرفض التام لتواجد أي محطات داخل الأحياء السكنية، وضرورة إخراجها حتى وإن كانت ملتزمة باشتراطات السلامة.

واستعرض رئيس المؤسسة العامة للنفط والغاز، رئيس اللجنة الوزارية محمد ثابت، تقرير اللجنة المُقدم لرئاسة الوزراء بشأن محطات الغاز، وتوصياتها، بما فيها استمارة التقييم والاشتراطات، إضافة إلى الإحصائيات الواردة في التقرير، الذي أكد وجود 122 محطة غاز، منها 77 دون تراخيص رسمية.

كما ناقش الاجتماع، الذي عقد، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور وكيل المحافظة صلاح العاقل، خطة معالجة الإشكالية القائمة، من خلال آلية تنفيذية لتقييم أوضاع المحطات المرخصة، والتأكيد على ضرورة تطبيق جميع اشتراطات الأمن والسلامة، وإجراء نزولات ميدانية دورية للتأكد من التزامها بذلك، وتقديم المخالفين للجهات القضائية وفقاً للنظام والقانون.