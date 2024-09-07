بتوجيهات العليمي.. ادارة نادي الصقر بتعز تتسلم مقر وملعب النادي وهذا ما قاله شوقي هائل سعيد

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تعز

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تسلمت إدارة نادي الصقر الرياضي بمحافظة تعر، اليوم السبت، مقر إدارة النادي والملعب من شرطة النجدة وامن الطرق، وذلك بناء على توجيهات الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اثناء زيارته الى تعز بإخلاء المؤسسات المدنية من المظاهر المسلحة من ضمنها نادي الصقر.

وخلال التسليم بحضور رئيس اللجنة المكلفة من محافظ من المحافظة، العميد عبده فرحان ، عبر نائب رئيس إدارة النادي رياض الحروي، عن سعادته، وكل أعضاء النادي والاسرة الرياضية باستلام مقر الادارة والملعب.

وقال الحروي في كلمته خلال مؤتمر صحفي "نعود الى نادينا مدججين بالطموحات والامال ولسان حالنا يقول ، الصقر الذي تعثر بسبب ظروف الحرب عاد ليحلق من جديد وفق رؤى ناضجة، ومشاريع بناء مثمرة، وتطلعات سوف نسعى الى تحقيقها بتكاتف كل الجهات ذات العلاقات من مؤسسات دولة، ومنظمات وقطاع خاص".

واضاف " سنبدأ حشد الطاقات والامكانات وكل وسائل البناء والتأهيل والتغيير لنحقق نهوضاً يستند على مشروع كبير، مشروع يُراعى فيه ان يعود الصقر افضل مما كان بكثير ليس فقط في بنيته التحتية ومنشآته وانما ايضا بكل العابه وانشطته".

واشار الحروي، الى ان اعادة بناء نادي مدمر ليس امراً سهلاً وسيحتاج الى الكثير من الوقت والجهد والمال..معبراً عن تطلعه الى اعادة النادي الى مكانته في مختلف المناحي والمستويات الرياضية والثقافية والاجتماعية..مثمناً كافة الجهود المبذولة في اعادة النادي الى مجلس ادارته وجمعيته العمومية وجماهيره وفرقه الرياضية.

حضر التسليم عدد من القيادات العسكرية والأمنية ومدير مكتب الشباب والرياضة فؤاد فاضل.

هذا وعلق شوقي احمد هائل سعيد أنعم رئيس مجلس ادارة نادي الصقر على عملية التسليم قائلا : ''نبارك لأسرة نادي الصقر اليمني Al-Saqr SC خاصة والأسرة الرياضية في تعز واليمن عامة، عودة النادي واستلامه رسميًا، إنها لحظة تاريخية مهمة ومفرحة، وبقدر الحزن على الدمار الشامل الذي لحق بالنادي وملحقاته كليًا، لكننا نؤكد أننا سنسعى ككتلة واحدة من أجل إعادة بناء نادينا العريق بالشكل الذي يليق به وفق رؤى حديثة ومتجددة بالتنسيق مع جميع جهات الاختصاص والمانحين والذين آمل تعاونهم الجاد، ليعود صقر البطولات الى منصات التتويج بإذن الله، والشكر الجزيل لكل من كان له دور في إنجاح هذه الجهود''.