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تشريح جثمان الناشطة الأمريكية التركية: رصاصة قناص إسرائيلي أصابتها في الرأس

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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كشف محافظ مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية غسان دغلس، اليوم السبت، إن عملية تشريح جثمان الناشطة الأمريكية-التركية عائشة نور أزغي أيغي، أثبتت مقتلها برصاصة قناص إسرائيلي في الرأس. 

وأشار إلى أن العملية جرت الليلة الماضية في معهد الطب العدلي بجامعة النجاح في نابلس.

وأدانت عدة دول حول العالم قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي الناشطة عائشة نور في أثناء مشاركتها في فاعلية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس.

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