تشريح جثمان الناشطة الأمريكية التركية: رصاصة قناص إسرائيلي أصابتها في الرأس هل اقتحم المحرمي قصر معاشيق في عدن واختطف موظفا في رئاسة الوزارء؟ ماذا دمر الجيش الإمريكي من قدرات الحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية؟ هل تأهل منتخب الناشئين؟ الإتحاد اليمني لكرة القدم يهدد باللجوء للقضاء الآسيوي ومحكمة التحكيم الرياضي قد ينفحر الحرب من غزة إلى مصر بعد التصريحات الأخيرة … ومسؤول أمني إسرائيلي يكشف تفاصيل سبب إصرار نتنياهو على محور فيلادلفيا محكمة الجنائية الدولية تسقط قضية ضد إسماعيل هنية بغداد تتوصل إلى اتفاق تاريخي يشمل مغادرة الأميركيين للعراق مجدداً كوريا الشمالية تعلن الحرب ولكن في بالونات النفايات باتجاه جارتها الجنوبية غارات إسرائيلية هستيرية تستهدف مدرسة ومنازل في جباليا وغزة وخان يونس والنصيرات السودان والصين يوقعان اتفاقا للتعاون الاستراتيجي في المجالات الدفاعية
نفى مصدر مسؤول برئاسة الوزراء، ما وصفها الشائعات المتداولة حول اقتحام قصر معاشيق واختطاف احد موظفي رئاسة الوزراء، بأوامر من عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي.
ودعا المصدر الى تحري الدقة والمصداقية وعدم الانجرار خلف الشائعات والتي تقف وراءها أغراض مشبوهة، تسعى الى تمزيق الصف الوطني وحرف المعركة الوجودية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وكانت تقارير اعلامية افادت قبل يومين بقيام قوات موالية للمجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات واخرى تابعة للمحرمي باختطاف، فتحي منجد، موظف يعمل في الـدائرة المالية لرئاسة مجلس الـوزراء بتهمة التخابر مع الحوثيين.