آخر الاخبار

تشريح جثمان الناشطة الأمريكية التركية: رصاصة قناص إسرائيلي أصابتها في الرأس هل اقتحم المحرمي قصر معاشيق في عدن واختطف موظفا في رئاسة الوزارء؟ ماذا دمر الجيش الإمريكي من قدرات الحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية؟ هل تأهل منتخب الناشئين؟ الإتحاد اليمني لكرة القدم يهدد باللجوء للقضاء الآسيوي ومحكمة التحكيم الرياضي قد ينفحر الحرب من غزة إلى مصر بعد التصريحات الأخيرة … ومسؤول أمني إسرائيلي يكشف تفاصيل سبب إصرار نتنياهو على محور فيلادلفيا محكمة الجنائية الدولية تسقط قضية ضد إسماعيل هنية بغداد تتوصل إلى اتفاق تاريخي يشمل مغادرة الأميركيين للعراق مجدداً كوريا الشمالية تعلن الحرب ولكن في بالونات النفايات باتجاه جارتها الجنوبية غارات إسرائيلية هستيرية تستهدف مدرسة ومنازل في جباليا وغزة وخان يونس والنصيرات السودان والصين يوقعان اتفاقا للتعاون الاستراتيجي في المجالات الدفاعية

هل اقتحم المحرمي قصر معاشيق في عدن واختطف موظفا في رئاسة الوزارء؟

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن
عدد القراءات 252

نفى مصدر مسؤول برئاسة الوزراء، ما وصفها الشائعات المتداولة حول اقتحام قصر معاشيق واختطاف احد موظفي رئاسة الوزراء، بأوامر من عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي.

ودعا المصدر الى تحري الدقة والمصداقية وعدم الانجرار خلف الشائعات والتي تقف وراءها أغراض مشبوهة، تسعى الى تمزيق الصف الوطني وحرف المعركة الوجودية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وكانت تقارير اعلامية افادت قبل يومين بقيام قوات موالية للمجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات واخرى تابعة للمحرمي باختطاف، فتحي منجد، موظف يعمل في الـدائرة المالية لرئاسة مجلس الـوزراء بتهمة التخابر مع الحوثيين.

إقراء أيضاً
ماذا دمر الجيش الإمريكي من قدرات الحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية؟
هل تأهل منتخب الناشئين؟ الإتحاد اليمني لكرة القدم يهدد باللجوء للقضاء الآسيوي وم
القيادة الوسطى الأمريكية تعلن عن ضربات جديدة تشمل تدمير مسيرة ومركبات
مأرب.. قيادة قوات الامن الخاصة تعقد اجتماعاً استثنائياً بشأن فعالية الاحتفال بالذ
مأرب تحتشد وتوجه رسالة تنديد بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين في غزة
مصادر مطلعة تفضح أحدث كذبة لزعيم المليشيات أطلقها يوم أمس أمام قطعانه
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول