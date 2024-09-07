هل اقتحم المحرمي قصر معاشيق في عدن واختطف موظفا في رئاسة الوزارء؟

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

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نفى مصدر مسؤول برئاسة الوزراء، ما وصفها الشائعات المتداولة حول اقتحام قصر معاشيق واختطاف احد موظفي رئاسة الوزراء، بأوامر من عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي.

ودعا المصدر الى تحري الدقة والمصداقية وعدم الانجرار خلف الشائعات والتي تقف وراءها أغراض مشبوهة، تسعى الى تمزيق الصف الوطني وحرف المعركة الوجودية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وكانت تقارير اعلامية افادت قبل يومين بقيام قوات موالية للمجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات واخرى تابعة للمحرمي باختطاف، فتحي منجد، موظف يعمل في الـدائرة المالية لرئاسة مجلس الـوزراء بتهمة التخابر مع الحوثيين.