ماذا دمر الجيش الإمريكي من قدرات الحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية؟

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الأمريكي تدمير مسيّرة ومركبة تابعتين للحوثيين في مناطق سيطرتهم، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت القيادة الوسطى الأمريكية، في بيان، أن المسيّرة والمركبة مثلتا تهديدا واضحا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن في المنطقة.

وأشارت إلى أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا.