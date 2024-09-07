هل تأهل منتخب الناشئين؟ الإتحاد اليمني لكرة القدم يهدد باللجوء للقضاء الآسيوي ومحكمة التحكيم الرياضي

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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رد الاتحاد اليمني لكرة القدم على القرار (المستعجل)الذي جاء من اتحاد غرب آسيا بايقاف اللاعبين عمر عطوي وعلي داليو قبيل مباراة السعودية التي خسرها منتخب اليمن 3-1 وادخله في حسابات افضل مركز ثاني.

الاتحاد أكد في مذكرة رسمية اطلع عليها محرر مأرب برس أن القرار يتعارض مع لائحة البطولة ولوائح الاتحادين الدولي والآسيوي التي تنص على اجراء فحوصات أهلية اللاعبين بالرنين المغناطيسي (MRI) وفق برتوكول متبع ومعتمد من الاتحادين الدولي والآسيوي.

ورفض الاتحاد اليمني نتائج الفحوصات بالاشعة السينية التي تشكل خرقاً صريحاً للتعليمات المتبعة، واكد تمسكه بحقه في عمل الفحوصات وفق برتوكول الاتحادين الدولي والآسيوي.

وارفق الاتحاد اليمني لكرة القدم نسخة من فحوصات اللاعبين اللذين تعرضا للإيقاف (عمر عطوي وعلي داليو) وفقاً لبرتوكول الاتحادين الدولي والآسيوي بالرنين المغناطيسي (MRI).

وأكد في ختام رسالته الموجهة لاتحاد غرب آسيا أن الاتحاد اليمني سيلجأ للقضاء الآسيوي ومحكمة التحكيم الرياضي (كأس).

وخسر المنتخب اليمني امس من السعودية 3-1، وهو الاقرب للتأهل لنصف نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين كأفضل مركز ثاني من الثلاث المجموعات، برصيد 3 نقاط له 4 أهداف وعليه 4.

الإتحاد اليمني لكرة القدم نشر تنويها على صفحته الرسمية في فيسبوك بعد المباراة قال فيه: ''سيتم تحديد هوية المتأهل كأفضل ثاني في بطولة غرب آسيا للناشئين بشكل رسمي من قبل اللجنة المنظمة بعد الفصل في الاحتجاجات المقدمة.. ومن ضمنها الاحتجاج المقدم من الاتحاد اليمني حول سلامة الاجراءات المتبعة في ايقاف لاعبي منتخب الناشئين رغم إخضاعهم لفحوصات الرنين المغناطيسي MRI بحسب المعايير الطبية المتبعة لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم''.

اتحاد غرب اسيا كان قد اوقف لاعبين اثنين من منتخب اليمن قبل مباراة السعودية بحجة أن اعمارهم كبيرة.

ولم يعلن اتحاد غرب اسيا حتى الآن، تأهل المنتخب اليمني رسميا لنصف نهائي البطولة الجارية في الأردن كأفضل مركز ثاني، لكن صفحة الاتحاد اليمني في فيسبوك نشرت صباح اليوم الخبر التالي: ''منتخب الناشئين يجري الحصة التدريبية صباح اليوم استعدادا لنصف نهائي بطولة غرب آسيا يوم الاثنين أمام الفائز من سوريا والبحرين''.