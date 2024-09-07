بغداد تتوصل إلى اتفاق تاريخي يشمل مغادرة الأميركيين للعراق

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قال مسؤولون أميركيون وعراقيون إن واشنطن وبغداد توصلتا إلى اتفاق حول خطة انسحاب قوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية.
ونقلت «رويترز»، أمس (الجمعة)، عن 8 مسؤولين أميركيين وعراقيين، أن «الخطة تتضمن خروج مئات من قوات التحالف بحلول سبتمبر (أيلول) عام 2025، والبقية بحلول نهاية العام التالي».
وأشار المسؤولون إلى أن «الاتفاق ينتظر موافقة قيادة البلدين».
وقال مسؤول أميركي: «توصلنا إلى اتفاق، وحالياً يتعلّق الأمر فقط بموعد الإعلان عنه».
ووفق المصادر، فإن الولايات المتحدة والعراق يسعيان إلى علاقة استشارية جديدة يمكن أن تشهد بقاء بعض القوات الأميركية في العراق بعد الانسحاب.
وقال أحد المصادر إنه كان من المقرر في البداية إصدار إعلان قبل أسابيع، لكنه تأجل بسبب التصعيد الإقليمي وتسوية بعض التفاصيل المتبقية، لافتاً إلى إمكانية «الإعلان عن الصفقة الشهر الحالي».
وقال فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الوزراء العراقي، إن «المحادثات الفنية مع واشنطن حول الانسحاب انتهت»