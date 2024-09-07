غارات إسرائيلية هستيرية تستهدف مدرسة ومنازل في جباليا وغزة وخان يونس والنصيرات

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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قتل أكثر من 10 مدنيين وجرح آخرون، بعد منتصف الليلة بقليل، إثر غارات وقصف إسرائيلي استهدف جباليا النزلة شمال قطاع غزة وعدة منازل في مخيم النصيرات وفي مناطق غرب مدينة غزة وخان يونس.

وفي التفاصيل، ذكرت وكالة وفا الفلسطينية "استشهد 8 مواطنين وأصيب 15 آخرون في استهداف خيام نازحين داخل مدرسة حليمة السعدية في جباليا النزلة شمال قطاع غزة".

وأضافت: "كما وصل 5 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مخيم النصيرات".

وشهد حي الزيتون انفجارات ضخمة نتيجة عمليات نسف تقوم بها القوات الإسرائيلية في المنطقة جنوب شرق الحي.

كما استهدفت القوات الإسرائيلية منزلاً في منطقة قاع القرين جنوبي خان يونس، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

الى ذلك، استهدف قصف إسرائيلي عمارة سكنية في منطقة النصر غربي مدينة غزة، أدى إلى مقتل واصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة، منذ فجر الجمعة إلى 33 مواطنا جراء القصف الإسرائيلي المستمر