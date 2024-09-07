السودان والصين يوقعان اتفاقا للتعاون الاستراتيجي في المجالات الدفاعية

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حضر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في بكين مراسم توقيع اتفاق بين منظومة الصناعات الدفاعية وشركة "بولي" الصينية للتعاون الاستراتيجي في المجالات الحيوية والدفاعية.
وتم توقيع الاتفاق بالعاصمة الصينية على هامش مشاركة البرهان في قمة "منتدى التعاون الصيني - الإفريقي" بحضور سفير السودان لدى الصين عمر صديق وقيادات المنظومة والشركة الصينية.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار الإسناد الدفاعي الفاعل في شتى المحاور العسكرية. وذكرت وكالة "سونا" أن هذه العقود من شأنها المساهمة في استدامة الجاهزية الدفاعية والأمنية بالدولة.
ووفق الوكالة الرسمية فقد أكد خويان جيمن المدير العام لشركة "بولي" أن الاتفاق مع السودان يعزز مبدأ الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين بكين والخرطوم.