القيادة الوسطى الأمريكية تعلن عن ضربات جديدة تشمل تدمير مسيرة ومركبات

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أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية السبت أنها دمرت في الـ24 ساعة الماضية مسيرة ومركبة تابعتين للحوثيين بمناطق سيطرتهم.
وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان، إنه خلال الساعات الـ24 الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرة بدون طيار ومركبة دعم واحدة في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأضافت أنه تبين أن هذه الأنظمة تشكل تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.
ولفتت إلى أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية