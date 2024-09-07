دولة تقلق الغرب تعلن عن إطلاق 10 أقمار صناعية وتكشف مهامها

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلنت المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء ( CASC) عن نجاح عملية إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية من نوع Geely-0 التي ستستخدم لتلبية احتياجات قطاع صناعة السيارات.

وجرت عملية الإطلاق وفقا لموقع WeChat، يوم الجمعة في الساعة 2.30 بتوقيت بكين (يوم الخميس الساعة 21.30 بتوقيت موسكو) من مطار تاييوان الفضائي بواسطة صاروخ النقل CZ-6.

ووفقا للمؤسسة، سوف تستخدم هذه الأقمار الصناعية في اختبارات تقنيات القيادة الذاتية وتوفير الاتصالات بين السيارات التي تنتجها شركة Geely، كما ستستخدم في مراقبة المحيطات.

وقد سبق أن أطلقت مجموعتين من هذه الأقمار الصناعية عامي 2022 و2024. وتجدر الإشارة إلى أن الصين تعمل بنشاط على تطوير برنامجها الفضائي والأقمار الصناعية وتقنيات الأرصاد الجوية والاتصالات والملاحة الفضائية لاستكشاف القمر