مأرب.. قيادة قوات الامن الخاصة تعقد اجتماعاً استثنائياً بشأن فعالية الاحتفال بالذكرى الـ62 لثورة 26 من سبتمبر

السبت 07 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - مأرب

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ناقشت قيادة قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب في اجتماعها الشهري خطة تأمين فعالية الاحتفالات بالذكرى الـ62 لثورة 26 من سبتمبر والذكرى الـ61 لثورة 14 اكتوبر المجيدتين.

وفي الاجتماع تم مناقشة تفاصيل تنفيذ الخطة الأمنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بتنظيم الاحتفالات الرسمية والفعاليات الشبابية والشعبية بالمناسبة.. وأكد قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد عبدالله الصبري ان ذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة تأتي هذا العام وابناء اليمن يخوضون معركتهم الفاصلة مع أحفاد الإمامة الذي يحاولون الالتفاف على الثورة ومكتسباتها بانقلابهم الدموي الذي عاني ويعاني منه كافة أبناء الشعب اليمني.

وأوضح أن مهمتنا الأمنية ذات بُعدين أساسيين بُعد أمني في تامين الفعاليات وملاحقة عناصر التخريب والإرهاب ، وبُعد عسكري في مواجهة فلول الإمامة الجديدة في المواقع والجبهات العسكرية، مجسدين بذلك امتدادا لكفاح ونضال الثوار الأحرار مثل القردعي والثلايا واللقية و علي عبد المغني والزبيري.. مؤكدا مواصلة الكفاح على درب الزملاء الابطال الشدادي وشعلان والذيباني واليافعي وهادي منصور وغيرهم من القادة الأحرار.