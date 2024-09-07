إن بي سي تتحدث عن تحرك أمريكي لعقد صفقة مع "حماس" بدون العدو الإسرائيلي مأرب.. قيادة قوات الامن الخاصة تعقد اجتماعاً استثنائياً بشأن فعالية الاحتفال بالذكرى الـ62 لثورة 26 من سبتمبر مأرب تحتشد وتوجه رسالة تنديد بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين في غزة مصادر مطلعة تفضح أحدث كذبة لزعيم المليشيات أطلقها يوم أمس أمام قطعانه مسؤول حكومي يكشف عن وسيلة خبيثة لتعزيز النفوذ الإيراني في اليمن وإدخال الخبراء من ايران وحزب الله إلى مناطق الحوثيين مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: الحوثيون يجندون عشرات الآلاف من الأطفال ويرسلونهم لجبهات الحرب وغيروا المناهج الدراسية وغرسوا التطرف فيها الاجهزة الأمنية بمحافظة المهرة تضبط مواد تدخل في الصناعات العسكرية رئيس الأركان الإسرائيلي يكشف عن خطوات عسكرية للهجوم على دولة عربية قوات المجلس الانتقالي تختطف موظفا بالدائرة المالية برئاسة الوزراء بمدينة عدن السفارة الأمريكية في اليمن توجه طلبا للحوثيين وسفيرها يعلن تعهدا
ناقشت قيادة قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب في اجتماعها الشهري خطة تأمين فعالية الاحتفالات بالذكرى الـ62 لثورة 26 من سبتمبر والذكرى الـ61 لثورة 14 اكتوبر المجيدتين.
وفي الاجتماع تم مناقشة تفاصيل تنفيذ الخطة الأمنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بتنظيم الاحتفالات الرسمية والفعاليات الشبابية والشعبية بالمناسبة.. وأكد قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد عبدالله الصبري ان ذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة تأتي هذا العام وابناء اليمن يخوضون معركتهم الفاصلة مع أحفاد الإمامة الذي يحاولون الالتفاف على الثورة ومكتسباتها بانقلابهم الدموي الذي عاني ويعاني منه كافة أبناء الشعب اليمني.
وأوضح أن مهمتنا الأمنية ذات بُعدين أساسيين بُعد أمني في تامين الفعاليات وملاحقة عناصر التخريب والإرهاب ، وبُعد عسكري في مواجهة فلول الإمامة الجديدة في المواقع والجبهات العسكرية، مجسدين بذلك امتدادا لكفاح ونضال الثوار الأحرار مثل القردعي والثلايا واللقية و علي عبد المغني والزبيري.. مؤكدا مواصلة الكفاح على درب الزملاء الابطال الشدادي وشعلان والذيباني واليافعي وهادي منصور وغيرهم من القادة الأحرار.