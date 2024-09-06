مأرب تحتشد وتوجه رسالة تنديد بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين في غزة

الجمعة 06 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - مأرب

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شهدت مدينة مأرب، اليوم، وقفة تضامنية مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المدنيين في القطاع لليوم السادس والثلاثين بعد الثلاثمائة على التوالي.

واستنكرت الوقفة الجماهيرية الحاشدة التي أقيمت وسط مدينة مأرب عقب صلاة الجمعة، وتوافد المشاركون فيها من مختلف مساجد المدينة، استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتدمير الشامل التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكثر من أحد عشر شهراً من بداية عدوانه الوحشي على القطاع بصورة يومية وممنهجة.

وطالب المشاركون في الوقفة، المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وكافة الأراضي المحتلة، وسرعة التدخل لحماية المدنيين العزل من آلة القتل والإجرام الصهيونية التي ترتكب مذابح مروعة بحقهم كل يوم على مرأى ومسمع العالم.

واشار المشاركون، إلى أن استمرار التغاضي والصمت الدولي إزاء تلك الجرائم، وعدم ممارسة أي ضغوط حقيقية على إسرائيل لإجبارها على وقفها، والسماح لها بالالتفاف على القرارات الدولية التي تلزمها بوقف حربها الشاملة على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري، بمثابة ضوء أخضر لدولة الاحتلال للاستمرار في إبادة الفلسطينيين دون خوف من أي مساءلة أو محاسبة.

وعبر المحتجون عن تضامنهم مع أبناء الشعب الفلسطيني الصابر والصامد في قطاع غزة وفي كل الأراضي الفلسطينية، وحيوا صمودهم وثباتهم في أرضهم رغم القتل والتنكيل والتهجير والتدمير المستمر بحقهم منذ أكثر من سبعين عامًا..مؤكدين دعمهم الكامل لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضهم ومساندة نضالهم الوطني المشروع في وجه الاحتلال الصهيوني الغاشم حتى تحرير كامل أراضيهم المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة.