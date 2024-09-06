مصادر مطلعة تفضح أحدث كذبة لزعيم المليشيات أطلقها يوم أمس أمام قطعانه

الجمعة 06 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر مطلعة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الارهابية اليوم الجمعة بأن المليشيات الانقلابية دشنت منذ ايام حملة جبايات نقدية واسعة على ملاك المحلات التجارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تحت مسمى دعم نفقات الاحتفال بذكرى المولد النبوي.



وقالت المصادر بأن الحملات الحوثية تقوم منذ ايام بحملات مداهمة واسعة لملاك المحلات التجارية في مناطق سيطرتها وإرغامهم على دفع جبايات مالية وكذا اجبارهم على تلطيخ ابواب محلاتهم بالألوان الخضراء الى جانب تعليق القطع القماشية من ذات اللون على جوانب محلاتهم كتعبير عن مشاركة المليشيات فرحتهم الزائفة.

وكذّبت المصادر تصريحات زعيم المليشيات المدعو عبد الملك الحوثي التي اطلقها يوم امس الخميس في كلمته المتلفزة والتي بثتها وسائل الإعلام الحوثية والذي تحدث فيها بأن جماعته الارهابية ليس لديها اي توجيهات من قبله تنص على اجبار المواطنين والتجار في مناطق سيطرة مليشياته بدفع مبلغ مالية بمزاعم دعم فعاليات المولد النبوي.