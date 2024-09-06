مصادر مطلعة تفضح أحدث كذبة لزعيم المليشيات أطلقها يوم أمس أمام قطعانه مسؤول حكومي يكشف عن وسيلة خبيثة لتعزيز النفوذ الإيراني في اليمن وإدخال الخبراء من ايران وحزب الله إلى مناطق الحوثيين مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: الحوثيون يجندون عشرات الآلاف من الأطفال ويرسلونهم لجبهات الحرب وغيروا المناهج الدراسية وغرسوا التطرف فيها الاجهزة الأمنية بمحافظة المهرة تضبط مواد تدخل في الصناعات العسكرية رئيس الأركان الإسرائيلي يكشف عن خطوات عسكرية للهجوم على دولة عربية قوات المجلس الانتقالي تختطف موظفا بالدائرة المالية برئاسة الوزراء بمدينة عدن السفارة الأمريكية في اليمن توجه طلبا للحوثيين وسفيرها يعلن تعهدا مقتل ناشطة أمريكية برصاص الإحتلال الإسرائيلي.. وحماس تدين في غياب ميسي.. الأرجنتين تقسوا على تشيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم رونالدو يعانق الهدف رقم 900
افادت مصادر مطلعة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الارهابية اليوم الجمعة بأن المليشيات الانقلابية دشنت منذ ايام حملة جبايات نقدية واسعة على ملاك المحلات التجارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تحت مسمى دعم نفقات الاحتفال بذكرى المولد النبوي.
وقالت المصادر بأن الحملات الحوثية تقوم منذ ايام بحملات مداهمة واسعة لملاك المحلات التجارية في مناطق سيطرتها وإرغامهم على دفع جبايات مالية وكذا اجبارهم على تلطيخ ابواب محلاتهم بالألوان الخضراء الى جانب تعليق القطع القماشية من ذات اللون على جوانب محلاتهم كتعبير عن مشاركة المليشيات فرحتهم الزائفة.
وكذّبت المصادر تصريحات زعيم المليشيات المدعو عبد الملك الحوثي التي اطلقها يوم امس الخميس في كلمته المتلفزة والتي بثتها وسائل الإعلام الحوثية والذي تحدث فيها بأن جماعته الارهابية ليس لديها اي توجيهات من قبله تنص على اجبار المواطنين والتجار في مناطق سيطرة مليشياته بدفع مبلغ مالية بمزاعم دعم فعاليات المولد النبوي.