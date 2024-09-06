مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: الحوثيون يجندون عشرات الآلاف من الأطفال ويرسلونهم لجبهات الحرب وغيروا المناهج الدراسية وغرسوا التطرف فيها الاجهزة الأمنية بمحافظة المهرة تضبط مواد تدخل في الصناعات العسكرية رئيس الأركان الإسرائيلي يكشف عن خطوات عسكرية للهجوم على دولة عربية قوات المجلس الانتقالي تختطف موظفا بالدائرة المالية برئاسة الوزراء بمدينة عدن السفارة الأمريكية في اليمن توجه طلبا للحوثيين وسفيرها يعلن تعهدا مقتل ناشطة أمريكية برصاص الإحتلال الإسرائيلي.. وحماس تدين في غياب ميسي.. الأرجنتين تقسوا على تشيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم رونالدو يعانق الهدف رقم 900 منظمة أممية تطلق نداء عاجلا لتوفير أكثر من 13 مليون دولار لإغاثة 50 ألف أسرة في اليمن تقرير يتحدث عن اليد الخفية لإيران التي تساعد الحوثيين في استهداف السفن التجارية
فتح السفير عبدالله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، ملف انتهاكات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق الطفولة في اليمن، حيث اوضح في كلمة له ان المليشيا الحوثية تقوم بتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال وإرسالهم إلى جبهات القتال.
كما جدد السفير عبدالله السعدي التزام الحكومة اليمنية بحماية حقوق الأطفال وتعزيز مستقبلهم؛ وأشار إلى أن المناطق تحت سيطرة الحوثيين تشهد أكبر عملية تجنيد للأطفال في التاريخ.
وفي كلمته خلال الدورة الثانية لعام 2024 لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أوضح السعدي أن الحوثيين يجندون عشرات الآلاف من الأطفال ويدربونهم في معسكرات صيفية قبل إرسالهم للقتال، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الطفل؛ كما أشار إلى تغيير الحوثيين للمناهج الدراسية لغرس أفكارهم المتطرفة في عقول الأطفال.
كما أكد السعدي على أهمية دعم اليونيسيف لتخفيف معاناة الأطفال اليمنيين، مشيراً إلى الآثار الكارثية للحرب على الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية وحرمان أكثر من 2.5 مليون طفل من التعليم؛ كما دعا المجتمع الدولي لتعزيز الدعم الإنساني لليمن.
وشدد السعدي على ضرورة تأمين تمويل مستدام لضمان استمرارية الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال؛ وأشار إلى الفجوة التمويلية الكبيرة التي تعاني منها خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2024، مما يهدد بحرمان 600 ألف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية