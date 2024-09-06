مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: الحوثيون يجندون عشرات الآلاف من الأطفال ويرسلونهم لجبهات الحرب وغيروا المناهج الدراسية وغرسوا التطرف فيها

الجمعة 06 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 231

فتح السفير عبدالله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، ملف انتهاكات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق الطفولة في اليمن، حيث اوضح في كلمة له ان المليشيا الحوثية تقوم بتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال وإرسالهم إلى جبهات القتال.

كما جدد السفير عبدالله السعدي التزام الحكومة اليمنية بحماية حقوق الأطفال وتعزيز مستقبلهم؛ وأشار إلى أن المناطق تحت سيطرة الحوثيين تشهد أكبر عملية تجنيد للأطفال في التاريخ.

وفي كلمته خلال الدورة الثانية لعام 2024 لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أوضح السعدي أن الحوثيين يجندون عشرات الآلاف من الأطفال ويدربونهم في معسكرات صيفية قبل إرسالهم للقتال، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الطفل؛ كما أشار إلى تغيير الحوثيين للمناهج الدراسية لغرس أفكارهم المتطرفة في عقول الأطفال.

كما أكد السعدي على أهمية دعم اليونيسيف لتخفيف معاناة الأطفال اليمنيين، مشيراً إلى الآثار الكارثية للحرب على الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية وحرمان أكثر من 2.5 مليون طفل من التعليم؛ كما دعا المجتمع الدولي لتعزيز الدعم الإنساني لليمن.

وشدد السعدي على ضرورة تأمين تمويل مستدام لضمان استمرارية الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال؛ وأشار إلى الفجوة التمويلية الكبيرة التي تعاني منها خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2024، مما يهدد بحرمان 600 ألف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية