مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: الحوثيون يجندون عشرات الآلاف من الأطفال ويرسلونهم لجبهات الحرب وغيروا المناهج الدراسية وغرسوا التطرف فيها الاجهزة الأمنية بمحافظة المهرة تضبط مواد تدخل في الصناعات العسكرية رئيس الأركان الإسرائيلي يكشف عن خطوات عسكرية للهجوم على دولة عربية قوات المجلس الانتقالي تختطف موظفا بالدائرة المالية برئاسة الوزراء بمدينة عدن السفارة الأمريكية في اليمن توجه طلبا للحوثيين وسفيرها يعلن تعهدا مقتل ناشطة أمريكية برصاص الإحتلال الإسرائيلي.. وحماس تدين في غياب ميسي.. الأرجنتين تقسوا على تشيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم رونالدو يعانق الهدف رقم 900 منظمة أممية تطلق نداء عاجلا لتوفير أكثر من 13 مليون دولار لإغاثة 50 ألف أسرة في اليمن تقرير يتحدث عن اليد الخفية لإيران التي تساعد الحوثيين في استهداف السفن التجارية
أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، ضبط مواد مشبوهة تدخل في الصناعات العسكرية، أثناء محاولة إرسالها عبر أحد مكاتب النقل خارج المحافظة.
وقالت شرطة المهرة في بيان مقتضب نشره المركز الإعلامي، إنها "تمكّنت من ضبط مواد مشبوهة أثناء محاولة إرسالها عبر الفرزة إلى أحد مكاتب النقل خارج المحافظة".
وضمت المواد المضبوطة والمخفية التي كانت داخل اثنين كراتين مموهة بمادة سوداء مفتتة داخل ستة أكياس بلاستيكية وتزن جميعها (50) كجم، إضافة الى ضبط كيس يحتوي على عشرة صناديق بلاستيكية تحوي قطع غيار معدنية بداخل كبسولات بلاستيكية".
وأكد البيان أنه "بعد البحث عن المادة المضبوطة تبين أنها تسمى ألياف الكربون، وتستخدم لعدة أغراض صناعية مدنية وعسكرية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها لغرض عرضها للفحص الدقيق عبر الأدلة الجنائية".
وبين الحين والآخر، تعلن السلطات الأمنية والجمركية في محافظة المهرة، ضبط ومصادرة مواد مشبوهة ، كان اخرها ضبط أجهزة تشويش طيران ومعدات اتصالات أو أجهزة تدخل في صناعة الطيران المسير، أو أسلحة، أثناء محاولات تهريبها لليمن عبر المنافذ البرية مع سلطنة عمان.