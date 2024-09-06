رئيس الأركان الإسرائيلي يكشف عن خطوات عسكرية للهجوم على دولة عربية

الجمعة 06 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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أعلن رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الجمعة، أن قواته تستعد لاتخاذ خطوات هجومية داخل لبنان.

وقال خلال جولة تفقدية في هضبة الجولان السوري المحتل، إن "جيش الدفاع يركز على القتال في مواجهة حزب الله، ويستعد لاتخاذ خطوات هجومية داخل أراضي العدو"، في إشارة إلى لبنان، وفق بيان رسمي صدر عن الجيش.

وأضاف هاليفي: "جيش الدفاع مركز جدا على القتال في مواجهة حزب الله، وأعتقد أن عدد الهجمات التي شُنت على مدار الشهر الأخير، وعدد العناصر الذين قُتلوا (من الحزب) والقذائف الصاروخية التي دُمرت، والبنى التحتية التي دُمرت كبير للغاية".

وتابع: "نقوم بذلك من أجل تخفيف التهديدات التي يتعرض لها سكان المنطقة الشمالية، وأيضا في هضبة الجولان، أمر في غاية الأهمية. وذلك تزامنا مع الاستعداد للهجوم في مرحلة لاحقة"، دون أي تفاصيل أخرى بشأنها.

ولم يصدر تعقيب فوري رسمي من لبنان أو "حزب الله" بشأن تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الحدودي الفاصل؛ ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر؛ ما خلّف أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة