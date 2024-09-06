قوات المجلس الانتقالي تختطف موظفا بالدائرة المالية برئاسة الوزراء بمدينة عدن

الجمعة 06 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اختطف مسلحون يتبعون المجلس الانتقالي احد موظفي رئاسة الوزراء ويدعى فتحي عسكر ، بتهمه التخابر مع الحوثي.

و يعمل بالدائرة المالية برئاسة مجلس الوزراء، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وكشفت مصادر محلية إن قوات الحزام الأمني اختطفت "فتحي منجد"، أثناء ما كان متواجدًا في مدينة "إنماء" الواقعة في مديرية البريقة، شمال غرب عدن.

ووجهت قوات الانتقالي "للمنجد" تهمة التخابر مع مليشيا الحوثي، حيث اقتادته إلى جهة مجهولة.

وكان ناشطون يتبعون المجلس الانتقالي، قد قالوا إن الوحدات الخاصة من قوات الحزام الأمني تمكنت من القبض على ما وصفوه بـ"قائد أخطر خلية حوثية" في عدن يدعى "فتحي عسكر منجد" والذي ينتمي الى محافظة صعدة.

وحسب ناشطو الانتقالي، فإن "المنجد" يعمل في منصب مدير عام حسابات وموازنة الدولة بالحكومة الشرعية، ويعتبر أخطر منصب تمكن الحوثة من أختراقه، حسب قولهم.