مقتل ناشطة أمريكية برصاص الإحتلال الإسرائيلي.. وحماس تدين

الجمعة 06 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قُتلت الناشطة الأمريكية "آيشينور إزجي إيجي"، برصاص الجيش الإسرائيلي، في أثناء مشاركتها في مسيرة في بلدة بيتا جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة احتجاجاً على الاستيطان الإسرائيلي.

وذكرت التقارير الإعلامية أن الناشطة الأمريكية من أصل تركي، آيشينور إزجي إيجي (26 عاماً)، توفيت متأثرةً بإصابتها برصاصة في الرأس أطلقتها القوات الإسرائيلية.

وكشفت مصادر لقناة "الجزيرة"، أن إيجي وصلت إلى الضفة الغربية يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الناشطة الأمريكية كانت متطوعةً في حركة التضامن الدولية ضمن حملتها لحماية المزارعين الفلسطينيين.

وأصبحت إيجي ثالث متطوع في ISM، تقتله القوات الإسرائيلية في فلسطين. ففي عام 2003، قتلت راشيل كوري في رفح في قطاع غزة، كما قتلت توم هرندل، في غزّة عام 2004.

وأدانت حركة حمـاس، في بيان، "الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال ـلال، باستهدافه المتضامنة الأميركية، "إيسينور إزجي إيجي"، برصاصة مباشرة في الرأس، ما أدى إلى مقتلها".

واعتبرت الحركة هذه الجريمة "امتداداً لجـ ـرائم الاحتـ ـلال المتعمدة بحق المتضامنين الأجانب مع شعبنا الفلسطيني، والتي راح ضحيتها العشرات منهم"