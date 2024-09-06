رونالدو يعانق الهدف رقم 900

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حقق المنتخب البرتغالي الفوز الأول له في بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك على حساب نظيره الكرواتي 2/1.
وتقدم المنتخب البرتغالي عن طريق ديوغو دالوت في الدقيقة السابعة، قبل أن يسجل نجم الفريق وقائده كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 34.
وبهذا الهدف وصل رصيد رونالدو إلى 900 هدف في مسيرته الكروية الممتدة منذ أكثر من 20 عاما، حيث بدأ مسيرته في سبورتنغ لشبونة البرتغالي، ومنه
إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد مجددا، قبل أن ينضم للنصر السعودي أوائل عام 2023.
وبعدما سجل هدف التقدم لبلاده، سجل ديوغو دالوت هدف منتخب كرواتيا الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع
للشوط الأول."