تقرير يتحدث عن اليد الخفية لإيران التي تساعد الحوثيين في استهداف السفن التجارية

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - ترجمة يمن شباب نت

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تحدث تقرير لمجلة the strategist التابعة لمعهد lowy الأسترالي عن اليد الخفية لإيران في البحر الأحمر، التي تساعد مليشيات الحوثي باليمن في استهداف السفن التجارية.

وقال التقرير الذي إنه ليس من الواضح تماما كيف يعمل الحوثيون والإيرانيون معا لكن وقف التهديد للشحن يتطلب أكثر من إسقاط الصواريخ القادمة ويمتد إلى تعطيل نظام الاستخبارات والاستهداف.

وأكد أن الوجود المتعدد الجنسيات في البحر الأحمر فشل في قمع الهجمات الحوثية من اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر، حيث يتضح ذلك من خلال التقييم المفتوح المصدر.

فالبيانات التي جمعها مشروع IMF-Portwatch تظهر الانخفاض الهائل في عدد السفن التي تمر عبر قناة السويس، من حوالي 73 سفينة تجارية كل يوم في منتصف ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي إلى متوسط ​​يومي يبلغ حوالي 33 سفينة في الوقت الحاضر. كما انخفضت إيرادات قناة السويس بشكل حاد مع تفضيل الطرق الأطول حول رأس الرجاء الصالح.

لقد أدت جهود التحالف - واحدة بقيادة الولايات المتحدة ، وأخرى بقيادة عملية الاتحاد الأوروبي المنفصلة - إلى تقليص وتيرة هجمات الحوثيين في بعض الأحيان. وكان لتدمير مخزونات الصواريخ ومواقع الإطلاق، مع البنية التحتية المرتبطة بها، تأثير مؤقت. لكن هجمات الحوثيين استمرت على الرغم من ذلك، مما يدل على المرونة التي تم بناؤها خلال هجوم القوات السعودية والإماراتية منذ عام 2014 .

وأثارت الضربة الأخيرة مخاوف من احتمال حدوث تسرب نفطي كبير من سفينة تحمل العلم اليوناني معطلة ومتضررة. وأعلن الحوثيون أن السفن البريطانية والأمريكية والإسرائيلية، وتلك التي تزور الموانئ الإسرائيلية، سوف يتم استهدافها.

وفي الممارسة العملية، تعرضت العديد من السفن "البريئة" للهجوم، بما في ذلك السفن الصينية وناقلات " الأسطول الأسود " التي تحمل النفط الروسي. ولكن في حين قد لا يتمكن الحوثيون من تحديد هوية السفن بشكل صحيح، إلا أنهم قادرون على اكتشاف وتحديد موقع السفن أثناء تحركها على طول الممرات الملاحية الدولية، ولم يشعروا بالقلق الشديد بشأن التعريفات الخاطئة.

تشير التقارير الواردة من قباطنة السفن التي تتعرض للهجوم دائمًا تقريبًا إلى وجود قوارب صغيرة في المنطقة قبل الهجمات. ويبدو أن العنصر الرئيسي في قدرة الحوثيين على الحفاظ على صورة استخباراتية بحرية محدثة كان يتمثل في المعلومات التي قدمتها إيران.

قبل العملية الحوثية المضادة للسفن، اشتبهت السلطات السعودية بأن السفينة الإيرانية' إم في سافيز" سفينة تجارية لجمع المعلومات الاستخباراتية وإعادة إمداد الحوثيين على الشاطئ بقوارب عمل صغيرة.

وتعرضت سافيز لأضرار بسبب هجوم مجهول بلغم لاصق في 6 أبريل 2021، ولكن تم استبدالها بسفينة مماثلة، إم في بهشاد ، في يوليو 2021. لم يكن لدى أي من السفينتين طرق تجارية واضحة في المنطقة، وقد تم تحديد كلتيهما سابقًا وهما ترسوان في موانئ عسكرية إيرانية.

وفي شهر مارس/آذار، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن السفينة بهشاد، التي تبدو من الخارج وكأنها سفينة شحن عادية، انتقلت إلى خليج عدن في يناير/كانون الثاني بعد سنوات قضتها في البحر الأحمر، في الوقت الذي تصاعدت فيه الهجمات على السفن في الممر المائي الحيوي قبالة اليمن".

وبدا أن الدور الاستخباراتي للسفينة بهشاد تأكد عندما حذر الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك الولايات المتحدة من أي شكل من أشكال الهجوم على السفينة، في حين وصف مقطع فيديو وزعه الجيش الإيراني السفينة بأنها "ترسانة عائمة".

إن الدور الدقيق الذي لعبته سفينة' إم في بهشاد 'في الحملة الحوثية ضد الشحن هو مسألة تخمين ولكن من المرجح أن يكون الأمر واضحًا لأجهزة الاستخبارات.

إذ تُظهر الصور أن كل من بهشاد وسافيز مزودتان برادارين بحريين قياسيين، مثبتين على ارتفاع غير عادي على صار أمامي وعلى صاري آخر أعلى الهيكل العلوي الخلفي لكل سفينة.

من شأن هذا الارتفاع أن يمنح الرادار مدى خط رؤية يقترب من 100 كيلومتر ، وهو أكثر من كافٍ لمراقبة ممرات الشحن الدولية المجاورة.

في تركيب رادار سفينة تجارية نموذجي، وهو مناسب بشكل قياسي للملاحة وتجنب الاصطدام، يتم دمج حاسوب الرادار مع رسم الخرائط ومع البيانات المجمعة التي توفرها أجهزة إرسال نظام التعريف التلقائي (AIS) على السفن.

وحتى إذا كانت السفينة تسافر مع إيقاف تشغيل نظام التعريف التلقائي (AIS)، فإن حاسب الرادار وحده سيكون قادرا على اكتشاف وتحديد موقع السفينة وتحديد سرعتها ومسارها.

وكان بإمكان بهشاد أن تكمل هذه المعلومات من خلال التقارير المرئية من قوارب صغيرة - إما تم إطلاقها باستخدام أبراج بهشاد الخاصة أو قوارب الصيد المحلية التي تم استقطابها للمشاركة في جهود جمع المعلومات الاستخباراتية.

في فبراير/شباط، ظهرت تقارير عن هجوم إلكتروني كبير استهدف بهشاد. تسكعت السفينة في المنطقة لبضعة أسابيع بعد ذلك، وبحلول أبريل/نيسان انتقلت إلى مرسى قبالة ميناء بندر عباس، بالقرب من المدينة الجنوبية في إيران، حيث لا تزال هناك.

ومع ذلك، استمرت هجمات الحوثيين دون هوادة. وهذا يشير إلى أن تقنيات جمع المعلومات الاستخباراتية المشتبه بها التي استخدمتها بهشاد يتم تنفيذها الآن بواسطة سفن أخرى، ربما أصغر حجماً، تعتمد على عدم الكشف عن هويتها لتجنب الحظر.

تستخدم إيران على نطاق واسع القوارب الصغيرة الأقرب إلى الوطن، وغالبًا ما ترسل الزوارق السريعة في رحلات بحرية طويلة المدى متنكرة في زي الصيادين أو المهربين إلى المياه الإقليمية للدول المجاورة. لن يكون مدى الرادار للسفن الأصغر، إذا تم استخدامها في البحر الأحمر، كبيرًا مثل مدى بهشاد .

لكن السفن الأصغر يمكن أن تستخدم عدم الكشف عن هويتها للتسكع بالقرب من ممرات الشحن الدولية، حيث يمكنها أيضًا استخدام الملاحظات البصرية. تسجل التقارير من ربابنة السفن التي تتعرض للهجوم دائمًا تقريبًا وجود قوارب صغيرة في المنطقة قبل الهجمات.

لقد استغرق الأمر عدة أشهر حتى تم الكشف عن الدور المشتبه به الذي لعبته بهشاد في الهجمات ضد السفن. وسوف يكون التحدي الذي يواجه شركاء التحالف، الذين غالبا ما يكونون مثقلين بعمليات اتخاذ القرار المعقدة، هو الرد مرة أخرى ولكن بقدر أعظم من الإلحاح. ورغم أن إيران وحلفاءها أضعف عسكريا من خصومها، فإنهم يتمتعون بميزة القدرة على اتخاذ القرارات التكتيكية بسرعة أكبر.