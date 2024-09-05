عنصر حوثي يرتكب جريمة بشعة بحق شقيقته

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افادت مصادر محلية بمحافظة إب بإرتكاب أحد عناصر مليشيات الحوثي الارهابية جريمة قتل أسرية بشعة.
ونقل موقع مأرب برس عن المصادر قولها بأن مسلح حوثي يعمل في قطاع المرور ويدعى "هاني الالماني" قام بإنهاء حياة شقيقته ذبحا في حي السماسر بمركز محافظة إب وسط اليمن.
المصادر ذاتها اوضحت ايضاً بان الفتاة الضحية هي أم لأربعة أطفال وتبلغ من العمر 39 عاماً.
ولم يتسنى للمصادر معرفة اسباب وخلفية الجريمة البشعة حتى كتابة هذا الخبر.