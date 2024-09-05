آخر الاخبار

تقرير يتحدث عن اليد الخفية لإيران التي تساعد الحوثيين في استهداف السفن التجارية عنصر حوثي يرتكب جريمة بشعة بحق شقيقته ‏وزير الدفاع اليمني يصل أبوظبي .. تفاصيل نتنياهو يتحدى مصر في جلسة عاصفة وموجة غضب إسرائيلية ضده وزارة الأوقاف اليمنية تعلن موقفها من الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك لجنة الجنسية اليمنية تقر عددا من التوصيات بشأن طلبات الحصول على الجنسية اليمنية أول اتفاقية دولية تمثل أكثر من 50 دولة حول مخاطر الذكاء الاصطناعي تعرف على الخطأ الإداري الذي اربك الأهلي السعودي في نخبة آسيا أمام حشد دولي في الصين .. البرهان يطالب بتصنيف قوات الدعم السريع مجموعة إرهابية الإمارات تبدأ التشغيل التجاري لأحد محطاتها النووية

عنصر حوثي يرتكب جريمة بشعة بحق شقيقته

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 556

 

افادت مصادر محلية بمحافظة إب بإرتكاب أحد عناصر مليشيات الحوثي الارهابية جريمة قتل أسرية بشعة.


ونقل موقع مأرب برس عن المصادر قولها بأن مسلح حوثي يعمل في قطاع المرور ويدعى "هاني الالماني" قام بإنهاء حياة شقيقته ذبحا في حي السماسر بمركز محافظة إب وسط اليمن.

المصادر ذاتها اوضحت ايضاً بان الفتاة الضحية هي أم لأربعة أطفال وتبلغ من العمر 39 عاماً.


ولم يتسنى للمصادر معرفة اسباب وخلفية الجريمة البشعة حتى كتابة هذا الخبر.

 
إقراء أيضاً
تقرير يتحدث عن اليد الخفية لإيران التي تساعد الحوثيين في استهداف السفن التجارية
‏وزير الدفاع اليمني يصل أبوظبي .. تفاصيل
لجنة الجنسية اليمنية تقر عددا من التوصيات بشأن طلبات الحصول على الجنسية اليمنية
آخر تحديث بأسعار الصرف اليوم في صنعاء وعدن
محطة غير مرخصة وصاحبها لا يزال هارباً.. لجنة التحقيق في انفجار محطة الغاز بالمنص
وزير الأوقاف يفتح مع النائب العام ملف أموال وأراضي الأوقاف وإجراءات حمايتها
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول