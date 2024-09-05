‏وزير الدفاع اليمني يصل أبوظبي .. تفاصيل

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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بحث وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، في العاصمة الإماراتية أبوظبي مع وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن مبارك المزروعي تعزيز التعاون الدفاعي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وأشاد وزير الدفاع، بأدوار وجهود دولة الامارات العربية المتحدة في دعم وإسناد لليمن وقواته المسلحة في إطار تحالف دعم الشرعية لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، منوها بالعلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي استمرار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وكانت قد أجريت للفريق الداعري، مراسم استقبال رسمية في مقر وزارة الدفاع الإماراتية.