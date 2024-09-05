وزارة الأوقاف اليمنية تعلن موقفها من الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك

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أدانت وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم، في بيان لها بأشد العبارات استمرار اعتداءات الاحتلال الصهيوني وتدنيس المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى الشريف بالقدس المحتلة.
وأوضح البيان أن تلك الاعتداءات أصبحت تأخذ منحى تصاعدياً في حجمها وعددها وطبيعتها،، معبرة عن استنكارها الشديد لكل الانتهاكات المتزايدة في "الأقصى" و رفضها المساس بالوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدس الشريف.
وطالب بيان الوزارة جميع حكومات العالم بالضغط على الكيان المحتل للكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، واحترام حرمته، كمكان عبادة خالص للمسلمين.
وجددت الوزارة دعمها لمطالب الأشقاء في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفليسطينية بهذا الخصوص، وحثت "إخوتنا المسلمين وكل أحرار العالم على التضامن مع مسرى نبينا الكريم ورفض وإدانة الاعتداءات الصهيونية ضد المسجد الأقصى".