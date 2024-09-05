تعرف على الخطأ الإداري الذي اربك الأهلي السعودي في نخبة آسيا

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كشفت وسائل إعلام سعودية عن أن النادي الأهلي يواجه أزمة غير متوقعة قبل تدشين مشواره القاري.
وقالت صحيفة عكاظ إن "أهلي جدة أصبح مهدداً بعدم خوض أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا للنخبة ضد بيرسبوليس الإيراني على ملعب الجوهرة بمدينة جدة".
وأوضحت "مسؤولو الأهلي السعودي ارتكبوا خطأ في الإجراءات الإدارية تسبب حتى هذه اللحظة في حرمان الفريق من خوض مباراته ضد بيرسبوليس على ملعب الجوهرة.
وتابعت "مسؤولو النادي تأخروا في استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في هذا الشأن".
واختتمت "تجري محاولات حالياً مع الاتحاد القاري من الجهات المعنية لتلافي الخطأ، أو لعب المباراة في إستاد الأمير عبدالله الفيصل".
يذكر أن "الراقي" يفتتح مشواره في دوري النخبة الآسيوي بمواجهة قوية ضد ضيفه بيرسبوليس يوم 16 سبتمبر (أيلول) الجاري