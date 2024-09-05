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الإمارات تبدأ التشغيل التجاري لأحد محطاتها النووية

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - الأناضول
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أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الخميس، التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية، في أول تشغيل للمحطات الأربع بشكل كامل.

جاء ذلك في منشور على منصة إكس لنائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أكد خلاله أن مشروع براكة للطاقة النووية سيوفر 25 بالمئة من احتياجات الدولة من الكهرباء.

وقال: "براكة للطاقة النووية أكبر مصدر للطاقة النظيفة في المنطقة.. المشروع سيحد من انبعاث 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً بما يعادل إزالة 4.8 ملايين سيارة من الطرقات".

وتنتج محطات براكة الأربع الآن 40 تيراواطا من الكهرباء سنوياً، وما يصل إلى 25 بالمئة من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء دون انبعاثات كربونية.

وأورد بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أن المحطات الأربع أصبحت أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في الدولة والمنطقة.

وبسبب التشغيل الكامل، انخفض استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة في أبوظبي إلى أدنى مستوى له منذ 13 عاماً، على الرغم من الطلب المتزايد.

ويقع المشروع في منطقة الظفرة غرب إمارة أبوظبي، وتبلغ قيمته 25 مليار دولار، ويحتوي على 4 مفاعلات توفر طاقة صديقة للبيئة، بينما العمر التشغيلي للمفاعل الواحد 60 عاماً

 
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