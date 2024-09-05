بدون ميسي ورونالدو.. الكشف عن اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم بالعام الجاري 2024 وسيقام حفل النسخة 68 للكرة الذهبية في يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر المقبل بأحد المسارح العريقة في العاصمة الفرنسية باريس.

وتضم قائمة المرشحين 30 لاعبا، يتصدرهم 7 نجوم من فريق ريال مدريد الإسباني الفائز بثلاثية الدوري والسوبر المحلي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وهم جود بيلينجهام وفيدريكو فالفيردي وتوني كروس الذي اعتزل كرة القدم بنهاية مشوار منتخب ألمانيا في يورو 2024 وفينيسيوس جونيور، وداني كارفاخال وأنطونيو روديجير، وكيليان مبابي المنضم من باريس سان جيرمان هذا الصيف.

ويتنافس أيضا 4 لاعبين من مانشستر سيتي وهم إرلينج هالاند، رودري، روبن دياز وفيل فودين الفائز بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وترشح أيضا للجائزة 4 لاعبين من صفوف أرسنال وصيف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وهم بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد وديكلان رايس وويليام ساليبا.

أما فريق باير ليفركوزن الذي توج بالدوري الألماني لأول مرة في تاريخه بالموسم الماضي، يدخل سباق الكرة الذهبية بثلاثة لاعبين هم فلوريان فيرتز وجرانيت تشاكا وأليكس جريمالدو، بينما يتواجد لاعبان من إنتر ميلان هما هاكان تشالهانوجلو ولاوتارو مارتينيز، إضافة إلى ثنائي برشلونة لامين يامال وداني أولمو المنتقل حديثا من لايبزج الألماني.

وتضم القائمة أيضا الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ، والنيجيري أديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا بطل مسابقة الدوري الأوروبي، وكول بالمر لاعب تشيلسي، وأرتيم دوفبيك مهاجم روما المنتقل من جيرونا الإسباني، وماتس هوميلز المنتقل منذ دقائق إلى روما قادما من بوروسيا دورتموند. ويتنافس أيضا كل من الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي، ونيكو ويليامز جناح منتخب إسبانيا وأتلتيك بلباو، والبرتغالي فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان.

وللمرة الأولى منذ عام 2003، غاب عن قائمة المرشحين النجمان المخضرمان ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.

ويعد ميسي صاحب الرقم القياسي في الفوز بالكرة الذهبية برصيد 8 مرات آخرها في العام الماضي، يليه رونالدو 5 مرات، آخرها في عام 2017 عندما كان لاعبا بصفوف ريال مدريد الإسباني.

كما يعد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي من أبرز الغائبين عن ترشيحات الكرة الذهبية، وذلك لأول مرة منذ ترشحه الأول في عام .2018