آخر تحديث بأسعار الصرف اليوم في صنعاء وعدن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس بتاريخ 05/09/2024
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 535
بيع الدولار 538
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1912
بيع الدولار 1917
شراء السعودي 499.50
بيع السعودي 501