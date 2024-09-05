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آخر تحديث بأسعار الصرف اليوم في صنعاء وعدن

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس بتاريخ 05/09/2024

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار               535

بيع الدولار                  538

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي               140.30

 

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1912

بيع الدولار                  1917

شراء السعودي             499.50

بيع السعودي                501

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