بيان جديد لسفراء الإتحاد الأوروبي موجه للحوثيين

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جدد سفراء الاتحاد الأوروبي في اليمن دعواتهم للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، بالإضافة إلى أعضاء البعثات الدبلوماسية الذين تحتجزهم جماعة الحوثي تعسفياً.
وأعرب السفراء في بيان عن قلقهم العميق إزاء استمرار هذا الاحتجاز لأكثر من 90 يوماً دون أي تواصل مع المحتجزين.
واكدوا أن ذلك يعوق بشدة قدرة المجتمع الدولي على تقديم المساعدات العاجلة لملايين اليمنيين المحتاجين.
والثلاثاء الماضي جددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ستة من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى سلطات الحوثيين.
وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت في يونيو الماضي 13 موظفاً في الأمم المتحدة ستة منهم بمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وذلك قبل أن توسع حملاتها لتطال أكثر من 70 موظفًا في المنظمات الدولية والمحلية في مناطق سيطرتها شمال وغرب البلاد.