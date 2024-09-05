مأرب.. لغم حوثي يودي بحياة مواطن في صرواح

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تسبب إنفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي بمقتل مواطن في صرواح، بمحافظة مأرب شمال شرق صنعاء.

ووفق مصادر محلية، فإن المواطن عبدالله ناصر حسين، قتل بإنفجار لغم حوثي في منطقة الضيق بمديرية صرواح، بمحافظة مأرب.

وسبق للحكومة اليمنية انراتهمت مليشيا الحوثي بزراعة أكثر من مليوني لغم باليمن، في إحصائية قالت إنها الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.