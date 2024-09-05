مأرب.. لغم حوثي يودي بحياة مواطن في صرواح الشرعية تعلن صرف مستحقات أكثر من 34 ألف موظف وتحدد من هم المستفيدين ماذا يحتاج منتخب اليمن للناشئين في مباراته الحاسمة أمام السعودية ليتأهل الى نصف النهائي؟ عاجل.. مأرب برس ينشر أسماء اوائل الجمهورية للثانوية العامة ورابط الإستعلام عن النتائج الكشف عن صفقة لا تشمل إسرائيل... عائلات الرهائن الأميركيين لدى حماس تضغط على بايدن حكم قضائي غير مسبوق في روسيا.. السجن 15 عاماً لعالم صواريخ فرط صوتية بتهمة الخيانة العظمى اشتعال الحرب في السودان من جديد وتصاعد القصف الجوي والمدفعي بين الجيش السوداني والدعم السريع الاتحاد الأوروبي يتكبد أولى خسائره في المواجهة الاقتصادية مع الصين جوجل تدخل عالم الطب و تطور ذكاء اصطناعيا يمكنه سماع علامات المرض المبكرة روسيا تعرض أحدث قمر صناعي في دولة عربية لأول مرة
تسبب إنفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي بمقتل مواطن في صرواح، بمحافظة مأرب شمال شرق صنعاء.
ووفق مصادر محلية، فإن المواطن عبدالله ناصر حسين، قتل بإنفجار لغم حوثي في منطقة الضيق بمديرية صرواح، بمحافظة مأرب.
وسبق للحكومة اليمنية انراتهمت مليشيا الحوثي بزراعة أكثر من مليوني لغم باليمن، في إحصائية قالت إنها الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.