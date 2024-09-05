مأرب.. لغم حوثي يودي بحياة مواطن في صرواح الشرعية تعلن صرف مستحقات أكثر من 34 ألف موظف وتحدد من هم المستفيدين ماذا يحتاج منتخب اليمن للناشئين في مباراته الحاسمة أمام السعودية ليتأهل الى نصف النهائي؟ عاجل.. مأرب برس ينشر أسماء اوائل الجمهورية للثانوية العامة ورابط الإستعلام عن النتائج الكشف عن صفقة لا تشمل إسرائيل... عائلات الرهائن الأميركيين لدى حماس تضغط على بايدن حكم قضائي غير مسبوق في روسيا.. السجن 15 عاماً لعالم صواريخ فرط صوتية بتهمة الخيانة العظمى اشتعال الحرب في السودان من جديد وتصاعد القصف الجوي والمدفعي بين الجيش السوداني والدعم السريع الاتحاد الأوروبي يتكبد أولى خسائره في المواجهة الاقتصادية مع الصين جوجل تدخل عالم الطب و تطور ذكاء اصطناعيا يمكنه سماع علامات المرض المبكرة روسيا تعرض أحدث قمر صناعي في دولة عربية لأول مرة
أعلنت وزارة المالية، في الحكومة الشرعية، بدء عملية صرف المستحقات المالية للموظفين العسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية والبالغ عددهم أكثر من 34 ألف مستفيد، بمبلغ أكثر من 9 مليارات ريال، وذلك عبر بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
جاء ذلك ضمن الجهود الرسمية لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم، بموجب إصدار القرارات الرئاسية في منتصف شهر مايو من العام الماضي 2023م، ابتداءا من القرار رقم (42) إلى القرار رقم (62) التي بمقتضاها تم معالجة ما يزيد عن 62 ألف تظلم للموظفين المبعدين عن وظائفهم، وكذا وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2023م بشأن اعتماد التعزيز المالي للموظفين المبعدين، وفق الاعلام الرسمي.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية ان بدء عملية صرف مستحقات الموظفين العسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم، يأتي عقب استكمال اللجنة الفنية التي ضمت ممثلين عن وزارات المالية والخدمة المدنية والتأمينات والدفاع والداخلية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مهامها التي شملت مراجعة كشوفات المستفيدين ومدى استيفاء شروط صرف المستحقات المالية الخاصة بهم، وذلك انطلاقاً من الحرص على تخفيف معاناتهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد".