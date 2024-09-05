مأرب.. لغم حوثي يودي بحياة مواطن في صرواح الشرعية تعلن صرف مستحقات أكثر من 34 ألف موظف وتحدد من هم المستفيدين ماذا يحتاج منتخب اليمن للناشئين في مباراته الحاسمة أمام السعودية ليتأهل الى نصف النهائي؟ عاجل.. مأرب برس ينشر أسماء اوائل الجمهورية للثانوية العامة ورابط الإستعلام عن النتائج الكشف عن صفقة لا تشمل إسرائيل... عائلات الرهائن الأميركيين لدى حماس تضغط على بايدن حكم قضائي غير مسبوق في روسيا.. السجن 15 عاماً لعالم صواريخ فرط صوتية بتهمة الخيانة العظمى اشتعال الحرب في السودان من جديد وتصاعد القصف الجوي والمدفعي بين الجيش السوداني والدعم السريع الاتحاد الأوروبي يتكبد أولى خسائره في المواجهة الاقتصادية مع الصين جوجل تدخل عالم الطب و تطور ذكاء اصطناعيا يمكنه سماع علامات المرض المبكرة روسيا تعرض أحدث قمر صناعي في دولة عربية لأول مرة
يتصدر المنتخب اليمني للناشئين مجموعته برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب عمان، في بطولة غرب آسيا الجارية حاليا في الأردن.
ويسعى المنتخب اليمني للحفاظ على لقبه من النسخة الماضية والتتويج بالكأس الثالثة في هذه النسخة.
وفاز منتخب اليمن على عمان 3-1 الاثنين الماضي، وتنتظره مباراة حاسمة مع السعودية عصر غدا الجمعة.
وخسرت السعودية امس من عمان 3-2، وليس لديها رصيد من النقاط.
ويحتاج المنتخب اليمني لضمان التأهل لنصف النهائي، الفوز او التعادل مع السعودية، او الخسارة بفارق هدف.
ومنتخبات اليمن والعراق وايرن هي اكثر المنتخبات تتويجاً بكأس البطولة.. لقبين لكل منتخب منذ انطلاقها في 2005م.