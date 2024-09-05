ماذا يحتاج منتخب اليمن للناشئين في مباراته الحاسمة أمام السعودية ليتأهل الى نصف النهائي؟

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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يتصدر المنتخب اليمني للناشئين مجموعته برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب عمان، في بطولة غرب آسيا الجارية حاليا في الأردن.

ويسعى المنتخب اليمني للحفاظ على لقبه من النسخة الماضية والتتويج بالكأس الثالثة في هذه النسخة.

وفاز منتخب اليمن على عمان 3-1 الاثنين الماضي، وتنتظره مباراة حاسمة مع السعودية عصر غدا الجمعة.

وخسرت السعودية امس من عمان 3-2، وليس لديها رصيد من النقاط.

ويحتاج المنتخب اليمني لضمان التأهل لنصف النهائي، الفوز او التعادل مع السعودية، او الخسارة بفارق هدف.

ومنتخبات اليمن والعراق وايرن هي اكثر المنتخبات تتويجاً بكأس البطولة.. لقبين لكل منتخب منذ انطلاقها في 2005م.