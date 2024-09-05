عاجل.. مأرب برس ينشر أسماء اوائل الجمهورية للثانوية العامة ورابط الإستعلام عن النتائج

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، بالعاصمة عدن، اليوم الخميس نتائج اختبارات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م بنسبة نجاح بلغت ٨٦.١٪ بالمئة.

وبارك وزير التربية والتعليم طارق سالم العكبري خلال حفل إعلان نتائج اختبارات شهادة الثانوية العامة الذي نظمته اللجنة العليا للاختبارات لجميع الطلاب والطالبات الذين حققوا نتائج عالية على مستوى المحافظات بالجمهورية، متنمياً لهم بالتوفيق والنجاح في مشوار تحصليهم التعليمي المقبل.

واشاد الوزير بالجهود التي بذلتها اللجنة العليا للاختبارات وكافة فرقها من الكوادر التربوية من مختلف القطاعات بديوان الوزارة والمحافظات والجهود المساندة لها من قبل السلطات المحلية والتي أسهمت في إنجاح سير العملية الاختبارية.

وكان وزير التربية قد أجرى في وقت سابق قبيل إعلان نتائج اختبارات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م اتصالات بعدد من الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المحافظات بالجمهورية مباركاً و مهنئا لهم ما حققوه من إنجاز مشرف كان ثمرة جهد وعمل طيلة السنوات الماضية.

من جانبه أوضح مدير عام الاختبارات الدكتور أنيس علي صالح أن عدد المتقدمين للاختبارات شهادة الثانوية العامة للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٤م بلغ ٩٠ ألف و٨٥٢ طالب وطالبة بقسيمها العلمي والأدبي موزعين على ٨٨٧ مركز اختباري.

وأشار إلى أن عدد الناجحين بلغ ٧٤ ألف و٤٨٠ طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت ٨٦.١٪ بالمئة منهم ٦٢ ألف و ١٩ طالب وطالبة في القسم العلمي و ١٢ ألف و ٤٦١ طالبة وطالبة في القسم الأدبي، بينما بلغ عدد الراسبين ١٢ ألف و٦٠ طالب وطالبة بنسبة ١٣.٩% بالمئة، منهم ١٠ ألف و ٣٨٥ طالب وطالبة في القسم العلمي، وألف و٦٧٥ طالبة وطالبة في القسم الأدبي.

وأعلن نائب اللجنة العليا للاختبارات وكيل قطاع المناهج والتوجيه الدكتور عبدالغني الشوذبي، أسماء أوائل الطلاب على مستوى المحافظات بالجمهورية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م.

كما يلي:

القسم العلمي:

– روان عبدالعزيز بن عبدالعزيز 99.75 عدن

– الاء رياض عمر سالم برعية 99.63 حضرموت الساحل

– احمد حسين محمد العيدروس 99.50 حضرموت الوادي

– حسين صدام حسين حيدره 99.63 ابين

– ابرار جميل علي احمد الدبعي 99.63 لحج

– سعيد عبدالله سعيد احمد النجار 99.63 شبوة

– علي عمر صالح حسين 99.63 الضالع

– طلحة سمير عبدالله سعيد الوجيه 99.38 المهرة

– سعاد برهان سعيد عمر 98.38 سقطرى

– عفراء محمد عبدالقادر اسماعيل عون 99.63 تعز

– منال الطيب عبده محمد هيج 96.25 الحديدة

– عبدالكريم مفلح عبدالله عمر الحاضري 99.38 مأرب.

القسم الأدبي:

– ايات شوقي هاشم همت علي 94.63 عدن

– عائشة علي عمر علي بن همام 99.50 ساحل حضرموت

– خولة سعيد مبارك هادي شنتوف 98.05 وادي وصحراء حضرموت

– سعاد عبدالله قاسم محمد 93.63 ابين

– رباء وليد عبدالمؤمن عبدالله 95.63 لحج

– أحلام عبدالمجيد حسين عليوه 94 شبوة

– عبدالجبار رشيد مثنى حيمد 84.75 الضالع

– اروى عمر احمد عويضان مغفيق 94.75 المهرة

– منال فائز عيسى سالم 88.75 سقطرى

– محسن ناجي ناصر احمد الحرملي 88.75 مأرب.

القسم الإنجليزي:

– لين وضاح صالح عمر 98.05 عدن

🔸يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الرابط https://res-ye.net/ حيث ستكون متوفرة بعد الانتهاء من رفعها على موقع الوزارة