آخر الاخبار

حكم قضائي غير مسبوق في روسيا.. السجن 15 عاماً لعالم صواريخ فرط صوتية بتهمة الخيانة العظمى اشتعال الحرب في السودان من جديد وتصاعد القصف الجوي والمدفعي بين الجيش السوداني والدعم السريع الاتحاد الأوروبي يتكبد أولى خسائره في المواجهة الاقتصادية مع الصين جوجل تدخل عالم الطب و تطور ذكاء اصطناعيا يمكنه سماع علامات المرض المبكرة روسيا تعرض أحدث قمر صناعي في دولة عربية لأول مرة أردوغان والسيسي يوقعان اتفاقيات استراتيجية كبيرة بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم...زعيم خليجي يصدر عفوا عن مئات المحكومين كويكب يضرب الأرض خلال ساعات.. والعلماء يحددون بأي دولة سيسقط الحوثي يسرق اليمنيين بأسم النبي.. هذا ماحدث في مديريتين من مديريات صنعاء فقط كارثة غير مسبوقة.. انفجار وشيك للناقلة النفطية (سونيون) في البحر الأحمر

حكم قضائي غير مسبوق في روسيا.. السجن 15 عاماً لعالم صواريخ فرط صوتية بتهمة الخيانة العظمى

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات
عدد القراءات 90

 

 ذكرت وكالات أنباء روسية أن محكمة في البلاد قضت يوم الثلاثاء بسجن الفيزيائي ألكسندر شيبليوك 15 عاماً بتهمة الخيانة، في أحدث قضية ضد باحثين بمجال الفيزياء الذي يمثل ركيزة تطوير روسيا للصواريخ فرط الصوتية.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على شيبليوك (57 عاماً)، مدير أحد أهم المعاهد العلمية في سيبيريا، في أغسطس (آب) 2022. كما ألقت القبض على زميليه أناتولي ماسلوف وفاليري زفيغينتسيف للاشتباه بارتكابهم تهمة الخيانة.

وحُكم في مايو (أيار) على ماسلوف (78 عاماً) بالسجن لمدة 14 عاماً. ولم يتسنَّ لوكالة «رويترز» للأنباء حتى الآن، التواصل مع محامي شيبليوك.

والعلماء الثلاثة بجامعة نوفوسيبيرسك من بين ما يقرب من 12 من الباحثين في تكنولوجيا الصواريخ فرط الصوتية الذين قدمتهم روسيا لمحاكمات بتهمة الخيانة على مدى السنوات الماضية

إقراء أيضاً
اشتعال الحرب في السودان من جديد وتصاعد القصف الجوي والمدفعي بين الجيش السوداني
بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم...زعيم خليجي يصدر عفوا عن مئات المحكومي
مصر وتركيا تشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية وتاريخية كبيرة ومصادر تكشف التفاصيل
زعيم كوريا الشمالية يوجه بإعدام 30 مسؤولا بسبب الفيضانات والسيول
طفلة فلسطينية قتلتها إسرائيل وهي تلعب.. وحديث مؤثر لها قبل فترة
أردوغان يستقبل السيسي في أنقرة لأول مرة منذ آخر رئيس مصري زار تركيا قبل 12 عاما
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول