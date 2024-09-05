حكم قضائي غير مسبوق في روسيا.. السجن 15 عاماً لعالم صواريخ فرط صوتية بتهمة الخيانة العظمى اشتعال الحرب في السودان من جديد وتصاعد القصف الجوي والمدفعي بين الجيش السوداني والدعم السريع الاتحاد الأوروبي يتكبد أولى خسائره في المواجهة الاقتصادية مع الصين جوجل تدخل عالم الطب و تطور ذكاء اصطناعيا يمكنه سماع علامات المرض المبكرة روسيا تعرض أحدث قمر صناعي في دولة عربية لأول مرة أردوغان والسيسي يوقعان اتفاقيات استراتيجية كبيرة بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم...زعيم خليجي يصدر عفوا عن مئات المحكومين كويكب يضرب الأرض خلال ساعات.. والعلماء يحددون بأي دولة سيسقط الحوثي يسرق اليمنيين بأسم النبي.. هذا ماحدث في مديريتين من مديريات صنعاء فقط كارثة غير مسبوقة.. انفجار وشيك للناقلة النفطية (سونيون) في البحر الأحمر
ذكرت وكالات أنباء روسية أن محكمة في البلاد قضت يوم الثلاثاء بسجن الفيزيائي ألكسندر شيبليوك 15 عاماً بتهمة الخيانة، في أحدث قضية ضد باحثين بمجال الفيزياء الذي يمثل ركيزة تطوير روسيا للصواريخ فرط الصوتية.
وكانت السلطات قد ألقت القبض على شيبليوك (57 عاماً)، مدير أحد أهم المعاهد العلمية في سيبيريا، في أغسطس (آب) 2022. كما ألقت القبض على زميليه أناتولي ماسلوف وفاليري زفيغينتسيف للاشتباه بارتكابهم تهمة الخيانة.
وحُكم في مايو (أيار) على ماسلوف (78 عاماً) بالسجن لمدة 14 عاماً. ولم يتسنَّ لوكالة «رويترز» للأنباء حتى الآن، التواصل مع محامي شيبليوك.
والعلماء الثلاثة بجامعة نوفوسيبيرسك من بين ما يقرب من 12 من الباحثين في تكنولوجيا الصواريخ فرط الصوتية الذين قدمتهم روسيا لمحاكمات بتهمة الخيانة على مدى السنوات الماضية