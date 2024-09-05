حكم قضائي غير مسبوق في روسيا.. السجن 15 عاماً لعالم صواريخ فرط صوتية بتهمة الخيانة العظمى

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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ذكرت وكالات أنباء روسية أن محكمة في البلاد قضت يوم الثلاثاء بسجن الفيزيائي ألكسندر شيبليوك 15 عاماً بتهمة الخيانة، في أحدث قضية ضد باحثين بمجال الفيزياء الذي يمثل ركيزة تطوير روسيا للصواريخ فرط الصوتية.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على شيبليوك (57 عاماً)، مدير أحد أهم المعاهد العلمية في سيبيريا، في أغسطس (آب) 2022. كما ألقت القبض على زميليه أناتولي ماسلوف وفاليري زفيغينتسيف للاشتباه بارتكابهم تهمة الخيانة.

وحُكم في مايو (أيار) على ماسلوف (78 عاماً) بالسجن لمدة 14 عاماً. ولم يتسنَّ لوكالة «رويترز» للأنباء حتى الآن، التواصل مع محامي شيبليوك.

والعلماء الثلاثة بجامعة نوفوسيبيرسك من بين ما يقرب من 12 من الباحثين في تكنولوجيا الصواريخ فرط الصوتية الذين قدمتهم روسيا لمحاكمات بتهمة الخيانة على مدى السنوات الماضية