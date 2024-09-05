روسيا تعرض أحدث قمر صناعي في دولة عربية لأول مرة

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كشفت روسيا في معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء الدولي المصري مجسمات للأجهزة الفضائية الخاصة بالاستشعار عن بعد لأول مرة.
وقدم جناح مؤسسة "روس كوسموس" الحكومية الروسية في المعرض الجهاز الفضائي الروسي البيلاروسي "إر بي كا آ" والقمر الصناعي "كانوبوس – في-أو".
وأشارت مؤسسة "روس كوسموس" إلى أن القمر الصناعي " كانوبوس – في أو" مخصص للتصوير البانورامي لسطح الأرض ضمن مجال الموجات المرئية وتحت الحمراء البعيدة والمتوسطة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة Rosoboronexport ألكسندر ميخيف أن روسيا تعرض أحدث إنجازات صناعة الدفاع الروسية في مجال الطيران والدفاع الجوي والمركبات غير المأهولة، التي تم اختبارها في ظروف قتالية حقيقية.
يذكر أن معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء يقام في الفترة ما بين 3 و5 سبتمبر الجاري في مصر.
وتم تنظيم المعرض تحت رعاية الرئيس المصري بمشاركة ما يزيد عن 300 شركة طيران تمثل 100 بلدا، بما فيها روسيا.