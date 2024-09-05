أردوغان والسيسي يوقعان اتفاقيات استراتيجية كبيرة

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة المصرى، ومؤسسة المنافسة بتركيا في مجال السياسة التنافسية.



ووقع من الجانب التركي رئيس مؤسسة المنافسة التركي، ومن الجانب المصري بدر عبد العاطي وزير الخارجية.

ووقع الرئيسان السيسي وأردوغان، على بيان مشترك للاجتماع الأول للمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

كما تم التوقيع على عقد تخصيص قطعة أرض في إطار تطوير منطقة صناعية في 6 أكتوبر.

ووقع من الجانب التركي المدير العام لشركة بولاريس التركية، ومن الجانب المصري الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وقال الرئيس التركي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبلنا بحفاوة بالغة في القاهرة وكانت الزيارة نقطة تحول في علاقاتنا.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي بالعاصمة التركية أنقرة، إن لدينا تاريخ مشترك وعلاقات وثيقة مع مصر وسنحتفل في العام المقبل بالذكرى المئوية لتأسيس علاقتنا.