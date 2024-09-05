أردوغان والسيسي يوقعان اتفاقيات استراتيجية كبيرة بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم...زعيم خليجي يصدر عفوا عن مئات المحكومين كويكب يضرب الأرض خلال ساعات.. والعلماء يحددون بأي دولة سيسقط الحوثي يسرق اليمنيين بأسم النبي.. هذا ماحدث في مديريتين من مديريات صنعاء فقط كارثة غير مسبوقة.. انفجار وشيك للناقلة النفطية (سونيون) في البحر الأحمر وزير في الحكومة الشرعية يوجه نداءً هاماً لجميع اليمنيين في الداخل والخارج مسؤول حكومي يعري الاعترافات المُفبركة التي تنشرها مليشيا الحوثي لنخبة المجتمع في صنعاء إغلاق مصانع وإلغاء وظائف.. ما الذي يحدث في قطاع السيارات الأوروبية؟ الكشف عن أكبر صفقة فساد جديدة في دولة عربية بقيمة 18 مليار دولار ضربة موجعة وغير متوقعة… مانشستر سيتي يقطع الطريق على ريال مدريد
أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم الأربعاء مرسوما ملكيا ساميا شاملا بالعفو عن 457 محكوما وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية: أن العفو يأتي انطلاقا من حرص الملك على تماسك وصلابة المجتمع البحريني و حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، ومراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر.
كما أوضحت الوكالة أنه فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان بما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص.
وقال أحمد الوداعي الذي يعمل مديرا للمناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إن "العديد من السجناء هم سجناء سياسيون أطلق سراحهم الآن من مركز الإصلاح والتأهيل في منطقة جو".
وأكد الوداعي أن "السلطات التقت مع المئات، وأخبرتهم أنه سيتم إطلاق سراحهم قريبا جدا، وأشارت إلى أن الأمر يستهدف في الغالب السجناء السياسيين"، مضيفا أنها "خطوة تبعث على التفاؤل حقا".
وفي أبريل الماضي أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما بالعفو عن 1584 نزيلا يشمل محكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم.