بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم...زعيم خليجي يصدر عفوا عن مئات المحكومين

الخميس 05 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم الأربعاء مرسوما ملكيا ساميا شاملا بالعفو عن 457 محكوما وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية: أن العفو يأتي انطلاقا من حرص الملك على تماسك وصلابة المجتمع البحريني و حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، ومراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر.



كما أوضحت الوكالة أنه فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان بما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص.

وقال أحمد الوداعي الذي يعمل مديرا للمناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إن "العديد من السجناء هم سجناء سياسيون أطلق سراحهم الآن من مركز الإصلاح والتأهيل في منطقة جو".

وأكد الوداعي أن "السلطات التقت مع المئات، وأخبرتهم أنه سيتم إطلاق سراحهم قريبا جدا، وأشارت إلى أن الأمر يستهدف في الغالب السجناء السياسيين"، مضيفا أنها "خطوة تبعث على التفاؤل حقا".

وفي أبريل الماضي أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما بالعفو عن 1584 نزيلا يشمل محكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم.